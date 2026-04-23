Комличенко прокомментировал незабитый пенальти в ворота «Зенита»

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил на вопросы после домашнего матча 26-го тура РПЛ против «Зенита».

На «РЖД Арене» зафиксирована нулевая ничья.

«Локо» мог выиграть, но не реализовал пенальти на 99-й минуте.

Удар Комличенко отразил вратарь «Зенита» Денис Адамов.

– Расскажи о концовке?

– Это эмоции, была борьба. Всe нормально решили, главное, что без драки. Пытался разнять, чтобы никто не получил красные карточки.

– «Локомотив» скорее потерял очки?

– Да, потеряли очки. Забивай пенальти и забирай эти очки с командой, которая борется за чемпионство…

– Решили в моменте, что вы будете бить?

– Батраков сказал, что у него проблема с задней поверхностью бедра, чувствует, что не готов. Сказал мне: «Пробей так, как умеешь». Я говорю: «Да не вопрос».

Все беру на себя. Подвел команду, подвел болельщиков.

– Что сказали команде в раздевалке?

– Я не пижонил, ничего не делал такого. У нас все как большая семья, все поддержали.

– Не менял угол?

– Нет. Я был уверен, хорошо пробил, это уже вытащил вратарь.