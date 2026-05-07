Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко выбыл на длительный срок.
30-летний форвард пропустит примерно 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция футболисту не потребуется, а на восстановление уйдет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись.
Комличенко пропустит начало следующего сезона.
- Комличенко травмировался в матче с «Динамо» (1:1).
- В этом сезоне россиянин забил 10 голов и сделал 5 ассистов в 36 матчах.
- Прошлым летом он перешел в «Локомотив» из «Ростова» за 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал «Мутко против»