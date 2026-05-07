Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко выбыл на длительный срок.

30-летний форвард пропустит примерно 4-5 месяцев. Изначально планировалось, что операция футболисту не потребуется, а на восстановление уйдет около двух месяцев. Но врачи пришли к выводу, что без хирургического вмешательства не обойтись.

Комличенко пропустит начало следующего сезона.