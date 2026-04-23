Семак ответил, будет ли он болеть за «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящей игре 26-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
– Будете болеть за «Спартак» завтра?
– Буду болеть, чтобы наши конкуренты теряли очки. Не знаешь, где найдeшь, а где потеряешь. Сложно.
- «Спартак» примет «Краснодар» в четверг, 23 апреля, в 19:45 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».
- Команды идут на 5-м и 2-м местах в таблице РПЛ соответственно. Их разделяют 9 очков.
Источник: «Матч ТВ»