Спартаковец Барко рассказал о знакомстве с Месси

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко ответил, как ему удалось сфотографироваться с Лионелем Месси.
27-летний аргентинец выложил в соцсетях совместный снимок с легендарным соотечественником осенью 2017 года.
«Для любого молодого футболиста мечта – сфотографироваться с лучшим игроком мира.
Это были невероятные эмоции, когда лучший игрок мира стоит рядом с тобой.
Его приземлeнность делает его ещe более великим человеком», – сказал Барко.
- Летом 2024 года «Спартак» выкупил Барко у «Ривер Плейта» за 14 миллионов евро.
- С тех пор хавбек забил 21 гол и сделал 16 ассистов в 67 матчах.
- Сейчас стороны близки к продлению контракта, истекающего в 2027-м.
Источник: ютуб-канал «Спартака»