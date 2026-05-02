Ловчев – о Барко: «Тупой спартаковский футболист»

2 мая, 00:35
14

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко прошелся по полузащитнику красно-белых Эсекьелю Барко.

Аргентинец привез пенальти в матче 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

«Я увидел вот сейчас в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берет и бьет его по ногам, понимаешь в чем дело?

Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю, они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья Советов» будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее.

Ну нельзя же так играть в обороне. Это же постоянно идет просто. Но еще раз говорю, человек с мячом бежал к угловому флажку. Это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлепнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» – заявил Ловчев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Барко Эсекьель Ловчев Евгений
Интерес
1777671451
Его игра вообще производит в последнее время странное впечатление.
Прокс
1777697391
В этом антинародным Недоклубе все тупые,как америкосы!!!!
ABF
1777700142
Ну да, Барко вообще оказался не на своём месте и грубо ошибся. Но чего-то тут никто не вспомнит, что на гол Угальде классно вывел именно Барко!
Константин-Шапкин-google
1777703153
Да, Баркас наверно устал.
alefreddy
1777704811
Барко явно не лидер после Промеса который мог определить результат-нет в команде стабильных игроков и лидеров.Видимо Карседо не доводит ляпы Содари в штрафной до других
vvv123
1777705196
Тупой Ловчев определил, что есть еще тупее его!
anatolich72
1777707272
А че напрягаться то, еврокубков нет и не ожидается в ближайшие 10лет. Актуально 1-е место его просрали, ради чего ломаться?
Бумбраш
1777707554
Сколько Барко привез? А сколько полезного сделал? И тут невольно возникает вопрос " а кто же всё таки тупой?'
Cleaner
1777709358
ОСТРЫЙ Ловчев высказался о ТУПОМ Барко! Спартаковский интриган опять воду мутит...(((
