Ловчев – о Барко: «Тупой спартаковский футболист»

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев жестко прошелся по полузащитнику красно-белых Эсекьелю Барко.

Аргентинец привез пенальти в матче 28-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

«Я увидел вот сейчас в этом моменте, что человек бежит к угловому флажку, а какой‑то, вот честно сказать, тупой спартаковский футболист берет и бьет его по ногам, понимаешь в чем дело?

Я вообще смотрю на оборону «Спартака» и думаю, они что, сами не видят, что творится пожар просто в каждой игре? Это при том, что мы прекрасно понимали, что «Крылья Советов» будут бороться, что предыдущие игры уже лучше были, очки завоевывали и прочее.

Ну нельзя же так играть в обороне. Это же постоянно идет просто. Но еще раз говорю, человек с мячом бежал к угловому флажку. Это вот ты сидишь здесь, я тебя взял бы сейчас шлепнул, и все сказали у телевизора: «Зачем он это сделал‑то?» – заявил Ловчев.