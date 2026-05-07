Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА в дерби

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на победу клуба над ЦСКА.
«Я десятилетие играл за «Спартак», я понимаю, что такое спартаковские болельщики и как они заждались этого. Слава богу, что «Спартак» будет в финале, а там как получится», – сказал Ловчев.
- «Спартак» победил в финале Пути регионов FONBET Кубка России ЦСКА со счетом 1:0. Единственный гол забил Руслан Литвинов.
- Теперь красно-белые сыграют в суперфинале турнира в «Лужниках» 24 мая. Соперником будет либо «Динамо», либо «Краснодар».
- «Спартак» дошел до главного матча Кубка впервые с 2022 года. Тогда в финале в «Лужниках» было обыграно «Динамо» (2:1).
Источник: «Матч ТВ»