«Торпедо» определилось с новым главным тренером

Сегодня, 10:14

Александр Сторожук станет новым главным тренером «Торпедо».

Специалист подпишет с московским клубом контракт на два года.

Помимо Сторожука, в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.

  • Сторожук работал в таких клубах, как «Краснодар», тульский «Арсенал» и «Ахмат».
  • Ранее с поста главного тренера «Торпедо» ушел Олег Кононов.
  • Московский клуб занял в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.

Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Торпедо Сторожук Александр
