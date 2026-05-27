«Торпедо» определилось с новым главным тренером

Александр Сторожук станет новым главным тренером «Торпедо».
Специалист подпишет с московским клубом контракт на два года.
Помимо Сторожука, в качестве кандидатов на пост главного тренера назывались Виктор Булатов, Сергей Игнашевич, Дмитрий Хохлов, Владимир Федотов и другие.
- Сторожук работал в таких клубах, как «Краснодар», тульский «Арсенал» и «Ахмат».
- Ранее с поста главного тренера «Торпедо» ушел Олег Кононов.
- Московский клуб занял в этом сезоне 9-е место в Первой лиге.
