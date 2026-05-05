Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»

5 мая, 20:50
4

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе отреагировал на вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу со «СКА-Хабаровском».

  • «Уфа» не смогла вовремя вылететь на игру в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта из-за БПЛА.
  • Команде присудили техническое поражение со счетом 0:3.
  • Уфимцы борются за выживание, опережая зону вылета лишь на 2 очка.

«Как только рейс отложили, наш спортивный директор позвонил представителю ФНЛ, хотели сыграть 4 мая. Но на эту дату нет билетов, туда не улететь. Если бы это случилось в середине чемпионата, игру бы отложили на резервный день.

Это в корне несправедливое решение, которое говорит о многом. Команда нужна республике, болельщикам. Они и нам не дали слова сказать. С первой минуты я просто их слушал.

По разговору на заседании было видно, что они дадут техническое поражение. Зачем нас убивать? У меня нет объяснения, я очень расстроен.

Ладно бы, если мы это заслужили, если бы были виноваты… Но я просто не понимаю, за что к нам такое отношение?

Как бы ни было – будем подавать апелляцию. У нас идет борьба с «Черноморцем», они довольны, думаю. Но справедливость должна быть. Сейчас это все повлияет на настроение ребят», – сказал Тетрадзе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Уфа СКА-Хабаровск Тетрадзе Омари
Artemka444
1778003734
Мудаки
рылы
1778004757
не так давно на ютуб-канале кафешки вышел видос. короче, к ним в бар пришёл гендиректор акрона и, попивая пиво, поведал много интересных вещей в своём интервью. например то, что у них 13й бюджет в лиге (т.е., нищие, от уфы не сильно отличаются). это не суть, конечно, но ещё он сказал, что они всегда стараются летать чартерами, в т.ч. и потому, что в нужный день нет рейсов, куда им надо. и даже раскрыл стоимость заказа самолёта: от 3х - до 20 лямов рублей, если лететь далеко, и самолёт крутой и дорогой. по идее, уфа должна обладать бюджетом для полёта на дальний восток, а не рассказывать, что "в тот день туда не было рейсов".
aldo conte
1778026812
Ребята, вас не убивают. Посмотрите календарь. Отсекают "Черноморец", а у вас есть шансы. Да и Хабаровску намекают, что в матче с "Факелом" рубиться не надо, не нужно травмироваться футболистов, которые скоро будут играть в РПЛ. Всё не так плохо.
темирхан
1778050262
вас убивать? не смогли ВЫЛЕТЕТЬ? да ладно! не ЗАХОТЕЛИ! ДЕНЬГИ НА ПЕРЕЛЕТ ТРАТИТЬ! А причину всегда можно НАЙТИ! КАК во времена ПСЕВДОПАНДЕМИИ! ПРИЧИНУ всегда находили, чтобы матчи перенести! а вот про пандемию, резко ВСЕ ЗАБЫЛИ 25 февраля 2022.
