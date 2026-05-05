Тренер «Уфы» – о решении КДК РФС: «Зачем нас убивать?»

Главный тренер «Уфы» Омари Тетрадзе отреагировал на вердикт контрольно-дисциплинарного комитета РФС по матчу со «СКА-Хабаровском».

«Уфа» не смогла вовремя вылететь на игру в связи с форс-мажорной ситуацией и закрытием аэропорта из-за БПЛА.

Команде присудили техническое поражение со счетом 0:3.

Уфимцы борются за выживание, опережая зону вылета лишь на 2 очка.

«Как только рейс отложили, наш спортивный директор позвонил представителю ФНЛ, хотели сыграть 4 мая. Но на эту дату нет билетов, туда не улететь. Если бы это случилось в середине чемпионата, игру бы отложили на резервный день.

Это в корне несправедливое решение, которое говорит о многом. Команда нужна республике, болельщикам. Они и нам не дали слова сказать. С первой минуты я просто их слушал.

По разговору на заседании было видно, что они дадут техническое поражение. Зачем нас убивать? У меня нет объяснения, я очень расстроен.

Ладно бы, если мы это заслужили, если бы были виноваты… Но я просто не понимаю, за что к нам такое отношение?

Как бы ни было – будем подавать апелляцию. У нас идет борьба с «Черноморцем», они довольны, думаю. Но справедливость должна быть. Сейчас это все повлияет на настроение ребят», – сказал Тетрадзе.