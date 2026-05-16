Клуб из Краснодарского края может закрыться

Генеральный директор ФК «Черноморец» Константин Гордиюк опубликовал обращение к болельщикам после вылета из Первой лиги.

Гордиюк намекнул, что будущее клуба под вопросом.

«К сожалению, наш клуб не сумел сохранить место в Первой лиге по спортивному принципу и выбыл из числа участников.

В настоящее время ФК «Черноморец» проходит процедуру лицензирования для участия в соревнованиях Футбольной национальной лиги (ФНЛ) под эгидой Российского футбольного союза. Мы делаем всe возможное, чтобы сохранить клуб и вернуться на прежний уровень. О результатах сообщим сразу после завершения всех процедур.

От лица команды и от себя лично благодарю каждого из вас за поддержку в этом непростом сезоне. Вы – двенадцатый игрок на поле. Ваша преданность, энергия на трибунах и вера в команду были для нас мощным стимулом в каждой игре. К сожалению, в этом сезоне мы не смогли оправдать ваши ожидания, и итог больно ударил по каждому из нас.

Призываем вас сохранять веру в нашу команду. Вместе мы сможем преодолеть любые трудности и вновь радовать вас победами. Спасибо за вашу преданность и любовь к «Черноморцу»!» – написал Гордиюк.