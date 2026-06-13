Ташуев определил позиции, которые нужно усилить «Краснодару»

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев проанализировал состав «Краснодара».

По его мнению, команде нужно усилить четыре позиции – латераля, левого вингера, креативного полузащитника и нападающего.

«Краснодару» летом нужно купить латераля, там есть небольшая проблема. Надо освежить зону левого вингера, инсайда.

В средней линии надо искать замену Сперцяну, если он уйдeт. Нужно купить креативного футболиста, как Перейра или Широков. Кривцов, Черников и Аугусто – хорошие ребята, но они разрушители. Но не хватает тонкого паса, индивидуальных действий. Нужен ещe один игрок, как Сперцян.

Нужен ещe один нападающий, чтобы был не только Кордоба», – сказал Ташуев.