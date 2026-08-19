Байрамян рассказал о методах Юрана

Летний новичок «Урала» Хорен Байрамян высказался о работе под руководством главного тренера Сергея Юрана.

– Требования Юрана для тебя понятны, близки?

– Мне нравится его подход. У него есть условно там три требования. Честно, это мне по душе. Тренировки тренировками. Я уже многих тренеров прошeл, у каждого своя система, и здесь всe нравится. То есть всe современно, но принципы, которые Юран постоянно вдалбливает в голову, они мне нравятся.

– Он говорил: «Ошибки могут быть, а безволие не прощу».

– Да, это 100%. Мы с ним ещe общались давно, когда он «Пари НН» возглавлял, а мы с «Ростовом» играли. И я тогда ему ещe сказал: «Николаевич, против ваших команд, или «Химок», или «Пари НН», всегда тяжело играть, у вас все с яйцами». И когда он мне звонил уже, он мне то же самое, условно, сказал. Мы этот разговор вспомнили, и он говорит: «Ну, вот ты такой же, так что ты мне нужен». И я это тоже вижу. То есть эта заряженность, эти мужицкие качества. Он когда в квадрат заходит, он в подкате прыгает. Он на предыгровой тренировке за два-три дня до матча может зайти в квадрат и прыгать в подкате. Такое нутро у человека.

Он сам играл. Играл вы сами знаете, на каком уровне. Видно, что он нас всех насквозь видит. И сейчас в современном футболе всe роботизировано, всe, датчики и так далее. А вот он, он знает без них футболистов, он говорит: «Слушай, ну возьми паузу в той ситуации». То есть, когда человек футбольный, тебе всегда приятно, что он тебя понимает.