Клуб Первой лиги расстался с экс-спартаковцем – одним из 26 новичков, подписанных в июле

Нападающий Виталий Дунай покинул «Текстильщик» и подписал контракт с нижегородской «Победой».

Он был одним из 26 новичков команды Первой лиги, которых клуб из Иванова подписал в июле, но провел за нее только 1 матч.

22-летний Дунай известен по выступлениям за московский «Спартак-2» в 2024 году, в составе которого забил 18 голов в 26 матчах Второй лиги.

Также он играл за петербуржскую «Звезду», «Сатурн», московское «Торпедо» и «Чайку».

В июле «Текстильщик» подписал 23 игрока за 3 дня, затем еще двоих, а последним приобретением команды в прошлом месяце был 23-летний вингер Кирилл Никитин, перешедший из «Шинника».

Команда занимает 17-е место в Первой лиге с 3 очками после 6 туров.

Ранее в «Победу» из «Динамо Мх» перешел 22-летний нападающий Рустам Телякавов. В этом году он провел 1 матч за вторую команду махачкалинцев.