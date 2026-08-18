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Кержаков оценил свои шансы найти работу тренером

18 августа, 09:56
1

Российский тренер Александр Кержаков сомневается, что получит работу в клубах РПЛ или Первой лиги.

– Есть ли у вас нотка злорадства, глядя на то, что произошло с «Уралом»? Все понимали, что вы претендовали на должность главного тренера.

– Мне казалось, что, работая там, мы бы добились результата.

– Почему «Урал» не вышел в РПЛ?

– Потому что у Березуцкого вообще не было опыта работы не только главным тренером, но и в Первой лиге. Это очень своеобразная лига.

– У вас достаточно долгая пауза без тренерства. Это желание остаeтся?

– Желание остаeтся, но я понимаю, что шансов, скорее всего, не будет.

– Почему? «Урал» был достаточно близко.

– Он был достаточно близко полгода назад. Я уже два года без работы. Чем дольше я не работаю, тем меньше у меня шансов на то, чтобы кто-то мне доверился.

Есть желание, есть амбиции, но есть и реалии, на которые я смотрю. Я вижу, кому доверяют, и понимаю, что там я точно не второй, не третий и не четвeртый.

  • Кержаков был главным тренером «Кайрата», сербского «Спартака» (Суботица), кипрской «Кармиотиссы», «Нижнего Новгорода», «Томи» и одной из юношеских сборных России.
  • 43-летний специалист не работает тренером с сентября 2024 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Урал Кержаков Александр
Комментарии (1)
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АК 68
1787050195
Вторую лигу бери, Кончельскис, Рыжиков работают и ничего не плюются.
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