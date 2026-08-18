Кержаков ответил Шнякину в дискуссии по поводу футбольных экспертов

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков ответил на высказывание комментатора Дмитрия Шнякина.

Экс-форвард ранее высказался по поводу футбольных экспертов на телевидении: «Интересно слушать равных по статусу тем, кто играет. Если Никитин, Ильин – это безальтернативные варианты, то я умываю руки».

Шнякин ответил: «Очень уязвимая логика. Керж произнес это за столом с Гурцкая и Дорским. При этом они не выходили в еврокубки с «Уфой», как Никитин».

«Дима, отвечаю, потому что очень хорошо к тебе отношусь. Мне тоже было приятно делить с тобой эфиры.

Я озвучил личное мнение. Для меня большие матчи – это не только разбор составов, схемы и обсуждения голов и голевых моментов.

Для меня это и эмоциональная составляющая: психологическое состояние игроков, их эмоции во время подготовки к матчу, во время игры и после нее, какие-то иные моменты, которые предшествуют подготовке к таким играм. Только футболисты и тренеры, которые принимали участие в таких матчах, могут подробно об этом рассказать.

На мой взгляд, это могло бы быть очень интересно и большому количеству юных футболистов, которые смотрят трансляции таких матчей. Это же прямой эфир федерального спортивного канала! Мне кажется, в нем должно быть это все, а не только сухая аналитика и предположения от экспертов.

Я озвучил мнение в «Итогах» в обществе людей, которые каждую неделю рассказывают о российском футболе. Кстати, один из них – лучший спортивный журналист страны. И как ты, Дима, правильно заметил, это все сказано за столом, а не в прямом эфире федерального канала на многомиллионную аудиторию.

Пожалуйста, давай не уходить в историю карьер экспертов, о которых ты поведал... Дойти с «Уфой» до еврокубков – это круто, но не сыграть в этих еврокубках ни секунды… Такое себе... Нападающий, забивший 40 голов в РПЛ – вроде бы звучит нормально, но когда понимаешь, что эти 40 голов забиты за 10 лет карьеры… Это уже не так пафосно.

И еще раз повторюсь: я говорил лишь об эфирах во время больших матчей... Засим говорю тебе «пока» и жму руку», – написал Кержаков.