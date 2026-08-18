«Челябинск» подал протест на результат матча с «Торпедо»

В пресс-службе «Челябинска» из Первой лиги сообщили, что клуб подал протест на исход матча 6-го тура против «Торпедо» (0:4).
«Клуб подал протест на результат матча с «Торпедо» в связи с тем, что футболист Джонатан Окоронкво не имел права принимать участие в игре. У него нет рабочей визы и разрешения на работу в Российской Федерации как высококвалифицированного специалиста.
На данный момент этот футболист находится в РФ по туристический визе и по законам РФ не имеет права осуществлять трудовую деятельность», – сообщили в Челябинске.
- Окоронкво ранее был в системе «Краснодара».
- Затем он выступал в Первой лиге за «Арсенал».
- В матче с «Челябинском» Окоронкво забил четвертый гол.
Источник: «Чемпионат»