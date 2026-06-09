Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом

«Черноморец» пытается сохраниться как профессиональный клуб, но пока не получается.

«Черноморец» не получил лицензии РФС-3.

У новороссийцев еще есть время до 11 июня, чтобы, заплатив пени, подтвердить бюджет для Второй лиги А, но шансы на чудо таят. Ситуация не поменялась.

Игроки «моряков» уже начали искать новое место работы», – написал источник.