Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом

«Черноморец» пытается сохраниться как профессиональный клуб, но пока не получается.
«Черноморец» не получил лицензии РФС-3.
У новороссийцев еще есть время до 11 июня, чтобы, заплатив пени, подтвердить бюджет для Второй лиги А, но шансы на чудо таят. Ситуация не поменялась.
Игроки «моряков» уже начали искать новое место работы», – написал источник.
- В последнем туре сезона Первой лиги «Черноморец» победил «Урал» (2:1), но для сохранения прописки этого оказалось недостаточно.
- По ходу сезона с «Черноморцем» работали четыре разных тренера. Например, Вадим Евсеев, который в декабре ушел в РПЛ – в «Динамо Мх».
- В 2000-е годы новороссийцы были в РПЛ.
Источник: телеграм-канал Сергея Ильева