Юран раскрыл подробности переговоров с «Уралом»

Новый главный тренер «Урала» Сергей Юран прокомментировал назначение, рассказав о переговорах.

«Мы должны доукомплектоваться, а затем уже определиться, с каким футболом решать задачи. Самое главное – результат. Повторюсь, специфическая и непростая лига. Руководство и я заточены на результат. Мне руководство сказало: «Игра нас волнует, но нам нужно решить задачу. Ты опытный человек, сам знаешь, как это нужно делать».

Есть полное доверие, за что я очень благодарен руководству «Урала». Мы это проговорили: «Для нас что самое главное – красивый футбол или результат?» Ответ был однозначным: «Результат». У меня в голове есть идеи, но пока футболисты не доехали, я в ожидании», – сказал Юран.