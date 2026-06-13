Президент «Урала» Иванов назвал причину назначения Юрана

Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил, почему клуб пригласил Сергея Юрана на пост главного тренера.

«Выбрали Сергея Николаевича, потому что считаем его опытным тренером. Мы вели разговоры, обсудили и выбрали Сергея Николаевича, потому что это футбольный человек – играл в футбол, много тренировал.

Надеемся, что у него всe получится в нашем клубе. Хотелось бы, чтобы мы, наконец, выполнили задачу выхода в РПЛ», – сказал Иванов.