Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге самым шумным после «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе составил топ-3 самых шумных арен, где ему приходилось играть.
«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», – сказал Мбаппе.
Самым шумным стадионом Мбаппе назвал «Сантьяго Бернабеу», на третьем месте – домашний стадион «Ньюкасла» «Сент‑Джеймс Парк».
- Мбаппе играл на «Екатеринбург Арене» в матче группового этапа ЧМ-2018 между сборными Франции и Перу (1:0). Форвард забил единственный гол в этой встрече.
- Франция стала победителем чемпионата мира в России.
Источник: «Матч ТВ»