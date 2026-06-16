Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге самым шумным после «Сантьяго Бернабеу»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе составил топ-3 самых шумных арен, где ему приходилось играть.

«На второе место я поставлю матч группового этапа чемпионата мира в России против сборной Перу. Отличные болельщики, ощущение было, что мы играем в Перу», – сказал Мбаппе.

Самым шумным стадионом Мбаппе назвал «Сантьяго Бернабеу», на третьем месте – домашний стадион «Ньюкасла» «Сент‑Джеймс Парк».