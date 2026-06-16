Московский клуб арендует экс-спартаковца у «Балтики»

«Торпедо» договорилось с «Балтикой» об аренде центрального защитника Никиты Бозова.
Черно-белые должны будут выкупить футболиста за 400-500 тысяч евро в случае, если он проведeт в сезоне-2026/27 70% матчей за команду.
В ближайшее время игрок пройдeт медицинское обследование.
- Минувший сезон 21-летний Бозов провел на правах аренды в «Шиннике», где в 22 матчах забил 1 гол.
- Бозов – воспитанник академии «Спартака». В системе красно-белых защитник провeл 46 игр за команду в МФЛ. Также на счету футболиста 1 матч за основу в РПЛ и 13 встреч в составе «Спартака-2» во Второй лиге.
Источник: Legalbet