Московский клуб арендует экс-спартаковца у «Балтики»

«Торпедо» договорилось с «Балтикой» об аренде центрального защитника Никиты Бозова.

Черно-белые должны будут выкупить футболиста за 400-500 тысяч евро в случае, если он проведeт в сезоне-2026/27 70% матчей за команду.

В ближайшее время игрок пройдeт медицинское обследование.