«Надо брать Дзюбу!»: у форварда появился вариант в Первой лиге

Президент «Урала» Григорий Иванов публично заявил об интересе к Артему Дзюбе.

«Лично я, конечно, хотел бы видеть Дзюбу в нашей команде. Больше скажу: у нас некоторые члены попечительского совета уже давно говорят: «Надо брать Дзюбу!» Но ни разу не получалось с ним договориться.

Однако, думаю, Артем вряд ли захочет играть в Первой лиге. Дзюба – большой лидер на поле, он всем все доказал, мы с ним в хороших отношениях, я очень хотел бы его увидеть с нами.

Отмечу, что в любом случае решения по трансферам принимаются совместно с тренерским штабом – без их согласия ничего не получится.

Нам надо посоветоваться с тренерами, и если Артем будет готов к нам перейти, то такой переход станет возможным. Дай бог, мы созвонимся с Дзюбой, а там будет видно», – сказал Иванов.