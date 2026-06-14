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  • «Торпедо» вернуло в «Ростов» полузащитника, выступавшего за сборную России

«Торпедо» вернуло в «Ростов» полузащитника, выступавшего за сборную России

Вчера, 19:27

Полузащитник Даниил Уткин покинул «Торпедо» в связи с окончанием срока действия арендного соглашения с «Ростовом».

«Даниил, спасибо за игру и профессиональное отношение к тренировочному процессу. Удачи в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении московского клуба.

26-летний Уткин перешел в «Торпедо» в феврале 2026 года. В его активе 3 гола и 4 результативные передачи в 13 матчах за черно-белых.

  • Срок контракта хавбека с «Ростовом» рассчитан до середины 2027 года.
  • В активе Уткина есть 2 матча и 1 гол за сборную России.

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Источник: официальный сайт «Торпедо»
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Трансферы Торпедо Ростов Уткин Даниил
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