Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Юран прокомментировал назначение в новый клуб

Вчера, 20:15
7

Новый главный тренер «Урала» Сергей Юран прокомментировал назначение.

«Буквально через два дня после ухода из «СКА-Хабаровска» поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: «Хотел бы встретиться и переговорить». Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду.

Опирались на то, что я решал разные задачи – с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение. Всe-таки это серьeзные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие», – сказал Юран.

  • Юран сменил в «Урале» Василия Березуцкого.
  • Ранее тренер договорился со «СКА-Хабаровском», но через две недели ушел в екатеринбургский клуб.
  • Ему будут платить 1,8 миллиона рублей в месяц.

Еще по теме:
Президент «Урала» Иванов назвал причину назначения Юрана 2
Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе 1
Юран получил новое назначение 15
Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Урал Юран Сергей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ZAITZEFF2011
1781371724
Будет работать , но скоро уйдет как всегда.
Ответить
АК 68
1781371948
Уверен, что здесь всё было по другому и Юран лукавит. Сначала поступило предложение от Урала, а затем он ушёл из СКА, иначе зачем было уходить, проработав две недели. Екатеринбург более привлекателен в плане задач и финансов, поэтому он выбрал этот клуб.
Ответить
Павелий
1781372801
Пока в Урале всё держится на г-не Иванове, ничего путного не будет.
Ответить
...уефан
1781373960
..."Хотел бы встретиться и поговорить". "Иванов принёс с собой стакан"(с)...
Ответить
momwig_
1781379189
Ну, хорошо что успел..
Ответить
ySS
1781381458
Удачи, Сергей!
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
12
ЧМ-2026. Турция на старте проиграла в Ванкувере Австралии (0:2)
08:56
4
Анчелотти прокомментировал осечку Бразилии на старте ЧМ-2026
08:13
1
ЧМ-2026. Шотландия с минимальным счетом обыграла Гаити (1:0)
06:02
1
ЧМ-2026. Бразилия не смогла победить Марокко (1:1)
03:05
9
Труп и кража на ЧМ-2026, «Спартак» работает по Малкому и другие новости
01:54
Бразилия Анчелотти пропустила от Марокко на 21-й минуте
01:29
2
Эмболо повторил достижение Дзюбы на ЧМ
00:46
2
Клопп заявил, что футбол оказался в заложниках: «ЧМ-2026 для болельщиков или рекламодателей?»
00:29
3
ФИФА уличили в том, что она издевается над футболом
00:18
10
Все новости
Все новости
Юран объяснил уход из «СКА-Хабаровска» спустя две недели после назначения
Вчера, 21:59
3
Юран раскрыл подробности переговоров с «Уралом»
Вчера, 20:59
1
В России закрывается еще один клуб
Вчера, 20:47
1
Юран прокомментировал назначение в новый клуб
Вчера, 20:15
7
Определился еще один новичок сезона Первой лиги
Вчера, 18:05
«Надо брать Дзюбу!»: у форварда появился вариант в Первой лиге
Вчера, 14:35
2
Президент «Урала» Иванов назвал причину назначения Юрана
Вчера, 13:17
2
Ташуев определил позиции, которые нужно усилить «Краснодару»
Вчера, 09:36
4
Клуб Бердыева подпишет экс-вратаря «Зенита»
12 июня
Раскрыт размер зарплаты Юрана в новом клубе
12 июня
1
ФотоЮран получил новое назначение
12 июня
15
В «Черноморце» объяснили отказ от Второй лиги: «Непростая финансовая ситуация в стране»
12 июня
2
Фото«Нефтехимик» подписал воспитанника «Спартака»
11 июня
1
ФотоОпределен лучший игрок сезона Первой лиги
11 июня
Московский клуб арендует воспитанника «Краснодара»
11 июня
Клуб, вылетевший из Первой лиги, объявил о расформировании профессиональной команды
11 июня
9
39-летнего экс-вратаря «Спартака» признали лучшим в Первой лиге
10 июня
1
Фото«Шинник» назначил экс-спартаковца, выступавшего в Ярославле
10 июня
2
ФотоТульский «Арсенал» подписал защитника со 104 матчами в РПЛ
9 июня
Ташуев назвал желаемый финал ЧМ-2026
9 июня
3
Ташуев раскрыл свой автомобиль: «Ему 13 лет»
9 июня
Экс-спартаковец Тихонов может получить работу в Петербурге
9 июня
1
Новая информация о будущем «Черноморца», которое под вопросом
9 июня
Реакция «Шинника» на смерть 27-летнего Загре
8 июня
Ярославских врачей обвинили в смерти экс-футболиста «Шинника» Загре
8 июня
3
Президент «Урала» Иванов одним словом охарактеризовал работу уволенного Березуцкого
8 июня
2
Мамаев высказался о новой работе в Первой лиге
8 июня
Березуцкий прокомментировал увольнение из «Урала»
8 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 