Юран прокомментировал назначение в новый клуб

Новый главный тренер «Урала» Сергей Юран прокомментировал назначение.

«Буквально через два дня после ухода из «СКА-Хабаровска» поступил звонок из Екатеринбурга от Григория Викторовича Иванова: «Хотел бы встретиться и переговорить». Я согласился. В итоге поступило предложение, что два года хотят вернуть команду в РПЛ и хотят, чтобы я возглавил команду.

Опирались на то, что я решал разные задачи – с командами, которые спасались от вылета, с командами, которые я выводил в РПЛ. Мы пообщались, и за два-три дня принял решение. Всe-таки это серьeзные вещи, к которым нужно соответствующе относиться. Это ответственность перед болельщиками, руководством клуба и области. Естественно, сыграла роль задача выхода в РПЛ. Поэтому дал согласие», – сказал Юран.