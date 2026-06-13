В России закрывается еще один клуб

Вылетевшая из Первой лиги «Чайка» близка к закрытию.

«Друзья поделились, что «Чайка» следом за «Черноморцем» не сможет принять участие в следующем сезоне «буфера». Агент Павел Андреев вышел из проекта, а без софинансирования бюджет собрать не удастся.

Дело обстоит так. Андрей Чайка провел собрание с сотрудниками клуба, на котором сообщил о том, что те могут искать работу. Персонал написал заявления, о чем говорит состояние дел, например, в телеграм-канале клуба. Как заметили ребята из КРП, последний пост там был еще в мае. Косвенно это подтверждают и некоторые другие функционеры, что покинули команду еще раньше.

Друзья подсказывают, что Андрей Чайка пытается найти деньги для команды. Он действительно любит свое детище, но вероятность того, что этот поиск может быть обернуться успехом крайне мала. Напомню, что ранее РФС отказал Чайке в выдаче лицензии РФС II «в связи с невыполнением обязательных финансовых критериев», – написал источник.