РФС провел важную реформу в Первой лиге

В регламенте нового сезона Первой лиги не будет требования выпускать на поле хотя бы одного футболиста младше 21 года.

Реформа проведена по инициативе РФС.

«Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в высший дивизион российского футбола – РПЛ. Соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может сказываться на результатах команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики.

Совместные исследования РФС и ФНЛ показали, что только 24% игроков до 21 года получали игровое время в Первой лиге, тогда как во Второй лиге – более 50%.

Кроме того, именно во Второй лиге (А и Б) играют вторые команды клубов РПЛ, созданные для получения молодыми игроками дополнительной практики», – написал РФС.

Действующий победитель Первой лиги – «Родина».

Новый сезон стартует 11 июля.

Он продлится до мая.