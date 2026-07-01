Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФС провел важную реформу в Первой лиге

1 июля, 19:15
3

В регламенте нового сезона Первой лиги не будет требования выпускать на поле хотя бы одного футболиста младше 21 года.

Реформа проведена по инициативе РФС.

«Решение направлено на создание условий для честной спортивной борьбы и повышения уровня конкуренции среди клубов, которые соревнуются за выход в высший дивизион российского футбола – РПЛ. Соблюдение обязательного требования об участии молодых игроков может сказываться на результатах команд, не давая молодым футболистам реальной игровой практики.

Совместные исследования РФС и ФНЛ показали, что только 24% игроков до 21 года получали игровое время в Первой лиге, тогда как во Второй лиге – более 50%.

Кроме того, именно во Второй лиге (А и Б) играют вторые команды клубов РПЛ, созданные для получения молодыми игроками дополнительной практики», – написал РФС.

  • Действующий победитель Первой лиги – «Родина».
  • Новый сезон стартует 11 июля.
  • Он продлится до мая.

Еще по теме:
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
Источник: РФС
Россия. PARI Первая лига
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
val69
1782925426
Пральна.. Наух молодёжь в 1 лиге... Даешь латиносов, афроамериканцев... Россию, а в данном случае РФС не понять. Хотя, почему? Во всех властных структурах сидят засланцы... Угробить Россию, в. т. ч. И футбол-это приоритет их деятельности...
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
68
«Зенит» рассмотрит для подписания двух игроков с ЧМ-2026
15:45
Фото«Бавария» купила защитника сборной Германии за 55 миллионов
15:32
1
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
15:23
2
Фото«Зенит» и «Спартак» поборются за вингера стоимостью 25 миллионов
15:06
5
ВидеоПолицейский повздорил с сотрудником сборной Египта на ЧМ-2026 и потянулся к кобуре
14:50
4
«Ростов» запросил у «Балтики» 370 миллионов за трансфер форварда
14:39
1
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
14:20
1
«Локомотив» забил 8 безответных голов в товарищеском матче
13:50
1
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
13:39
Все новости
Все новости
«Арсенал» расстался с Иваном Игнатьевым и экс-спартаковцами Мирзовым и Гулиевым
14:07
Клуб Первой лиги сменит название
12:59
2
Фото«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
12:14
ЦСКА объявил об уходе защитника, которого задерживала Росгвардия
10:56
7
«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
01:00
«Рубин» отдал в аренду 20-летнего вингера
Вчера, 23:25
Осинькин назвал фаворитов ЧМ‑2026
Вчера, 22:48
Покинувший «Локомотив» Сарвели подписал контракт с новым клубом
Вчера, 19:29
«В мире все конечно»: в РФС прокомментировали массовую гибель клубов
1 июля
12
«Текстильщик» сменил тренера после возвращения в Первую лигу
1 июля
2
РФС провел важную реформу в Первой лиге
1 июля
3
ФотоЭкс-спартаковец уехал играть в Хабаровск
1 июля
Назван клуб РПЛ, в который «Зенит» может отправить Латышонка
1 июля
4
В «Урале» приняли решение по футболисту из Медиалиги
30 июня
ФотоКлуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
ФотоНападающий «Краснодара» перешел в клуб Первой лиги
30 июня
1
Президент «Урала» Иванов двумя словами охарактеризовал уволенного Березуцкого
30 июня
8
Президент «Урала» прокомментировал назначение Юрана
30 июня
3
Президент «Урала» Иванов рассказал, как у него дела с бензином
29 июня
2
«Пари НН» забрал двух игроков из «Челябинска»
29 июня
ЦСКА готов перебить предложение «Спартака» по футболисту «Сочи»
29 июня
6
Президент РФС объявил условия для возвращения к системе «весна-осень»
29 июня
13
ФотоКлуб РПЛ расстался с вингером
29 июня
«Какой-то юный узбек, ничего особенного»: Ташуев – о Хусанове
28 июня
5
Ташуев сказал, в чем «Енисей» лучше сборной Англии
27 июня
2
«Динамо» потерпело поражение в первом матче при Шварце
27 июня
11
Ташуев заявил, что Аршавин стал лучшим благодаря работе с ним
27 июня
4
Ташуев удивил выбором лучшей команды ЧМ-2026: «Структура, которую сам проповедую»
27 июня
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 