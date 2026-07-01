Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте

Полузащитник сборной ДР Конго Брайан Сипенга открыл счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Англии.
Встреча проходит в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».
Сипенга отличился уже на 7-й минуте, поразив ближний угол ворот. Конголезцы ведут со счетом 1:0. Матч обслуживает бригада арбитров из Иордании во главе с Адхамом Махадме.
«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.
- Англия заняла первое место в группе L с семью очками: команда победила Хорватию (4:2) и Панаму (2:0), а также сыграла вничью с Ганой (0:0).
- ДР Конго пробилась в плей-офф с третьей строчки группы K, набрав четыре балла. Конголезцы разошлись миром с Португалией (1:1), уступили Колумбии (0:1) и взяли верх над Узбекистаном (3:1).
- Англия не брала ЧМ с домашнего турнира в 1966 году.
Источник: «Бомбардир»