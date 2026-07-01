Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте

Полузащитник сборной ДР Конго Брайан Сипенга открыл счет в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года против Англии.

Встреча проходит в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум».

Сипенга отличился уже на 7-й минуте, поразив ближний угол ворот. Конголезцы ведут со счетом 1:0. Матч обслуживает бригада арбитров из Иордании во главе с Адхамом Махадме.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи.