Экс-спартаковец уехал играть в Хабаровск

Дмитрий Маркитесов, полузащитник, заключил двухлетнее соглашение со «СКА-Хабаровск».
25-летний футболист перешел в хабаровский клуб на правах свободного агента.
- Маркитесов – воспитанник московского «Спартака», он занимался в академии красно-белых и последовательно прошел все ступени клубной системы вплоть до основного состава. За главную команду «Спартака» полузащитник впервые сыграл в РПЛ в сезоне-2019/20.
- В Первой лиге Маркитесов провел 75 матчей в составе «Спартака-2» и отметился девятью забитыми мячами. Позднее он также выступал за «Родину» и ее второй состав – «Родину-2».
- Кроме того, на счету игрока 29 встреч и девять голов за юношеские сборные России.
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровска»