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Товарищеский матч. «Зенит» победил дома другой клуб РПЛ (2:0)

1 июля, 18:55
8

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Встреча прошла 1 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». Уже на 3-й минуте полузащитник петербуржцев Вендел вывел команду вперед, открыв счет в игре. На 85-й минуте нападающий Густаво Мантуан удвоил преимущество хозяев, точно пробив с пенальти.

В июле «Зенит» проведет еще три товарищеские встречи. 5 июля – с аргентинской «Химнасией» из Ла-Платы, 8 июля – с узбекистанским «Нефтчи» из Ферганы, а 12 июля – с сербской «Црвеной Звездой».

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Мантуан, 85 (с пенальти).

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей

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Источник: «Бомбардир»
Товарищеские матчи Динамо Мх Зенит
Комментарии (8)
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Император Бомжей
1782922338
Другой клуб РПЛ))) Редактор опять бухой что ли.. Сезон начнется, пиши тогда одни клубы РПЛ обыграли другие клубы РПЛ! Идиот какой то!
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Айболид
1782922630
Заголовок - огонь .
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Интерес
1782922780
Опять доминируют паспортники! Этот клуб-национальная гордость расейского народа!
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val69
1782925571
Не, ну без пендаля это не Зенит...
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рылы
1782927257
редактор конченный.
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