Товарищеский матч. «Зенит» победил дома другой клуб РПЛ (2:0)

«Зенит» обыграл махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче со счетом 2:0.

Встреча прошла 1 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена». Уже на 3-й минуте полузащитник петербуржцев Вендел вывел команду вперед, открыв счет в игре. На 85-й минуте нападающий Густаво Мантуан удвоил преимущество хозяев, точно пробив с пенальти.

В июле «Зенит» проведет еще три товарищеские встречи. 5 июля – с аргентинской «Химнасией» из Ла-Платы, 8 июля – с узбекистанским «Нефтчи» из Ферганы, а 12 июля – с сербской «Црвеной Звездой».

Товарищеский матч

Зенит (Санкт-Петербург) – Динамо (Махачкала) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вендел, 3; 2:0 – Мантуан, 85 (с пенальти).

Календарь товарищеских матчей

Результаты товарищеских матчей