  • У «Кайрата» возникли проблемы с приездом на игру с «Зенитом»

У «Кайрата» возникли проблемы с приездом на игру с «Зенитом»

27 марта, 11:37
6

«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на товарищеский матч с «Зенитом».

Рейс из Алматы должен был прибыть в аэропорт Пулково в ночь с четверга на пятницу, однако был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Утром в пятницу делегация «Кайрата» выехала в Санкт-Петербург из Москвы на автобусе. Время в пути займет не менее шести часов.

Прибытие гостей в Санкт-Петербург ожидается около 16:00 мск. В общей сложности в пути казахстанский клуб проведет больше суток.

  • Товарищеский матч «Зенит»«Кайрат» пройдет 28 марта на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:00 мск.
  • В прошлом году клуб из Алматы стал чемпионом Казахстана. В этом сезоне он занимает 4-е место с 7 очками после трех туров.

Источник: «Чемпионат»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит
Бумбраш
1774602475
Ишаков не накормили или телеги рассолись?)
