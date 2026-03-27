У «Кайрата» возникли проблемы с приездом на игру с «Зенитом»

«Кайрат» не смог вовремя добраться до Санкт-Петербурга на товарищеский матч с «Зенитом».

Рейс из Алматы должен был прибыть в аэропорт Пулково в ночь с четверга на пятницу, однако был перенаправлен в Москву из-за угрозы БПЛА на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Утром в пятницу делегация «Кайрата» выехала в Санкт-Петербург из Москвы на автобусе. Время в пути займет не менее шести часов.

Прибытие гостей в Санкт-Петербург ожидается около 16:00 мск. В общей сложности в пути казахстанский клуб проведет больше суток.