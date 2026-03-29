Тренер «Кайрата» сказал, вышел бы «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил «Зенит» после поражения (0:2) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.
– В целом нам все понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.
– Ваша команда – участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?
– 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд, учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас.
– Кого отметите из «Зенита»?
– Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры.
– Сколько добирались до Петербурга?
– Больше суток. Из Москвы ехали на автобусе. Всю ночь были в аэропорту. Утром выехали и к вечеру приехали. Наверное, больше 20 часов добирались.
– Как оцените возможный ответный матч в Казахстане?
– Если будет такая возможность, мы всегда рады.
- Голы у «Зенита» забили Нино на 12-й минуте и Александр Соболев на 21-й.
- Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- «Кайрат» в этом сезоне занял 36-е место на общем этапе Лиги чемпионов с 1-м очком в 8 матчах.