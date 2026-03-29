  • Тренер «Кайрата» сказал, вышел бы «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

Тренер «Кайрата» сказал, вышел бы «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

29 марта, 09:47
7

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил «Зенит» после поражения (0:2) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

– В целом нам все понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.

– Ваша команда – участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?

– 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд, учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас.

– Кого отметите из «Зенита»?

– Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры.

– Сколько добирались до Петербурга?

– Больше суток. Из Москвы ехали на автобусе. Всю ночь были в аэропорту. Утром выехали и к вечеру приехали. Наверное, больше 20 часов добирались.

– Как оцените возможный ответный матч в Казахстане?

– Если будет такая возможность, мы всегда рады.

  • Голы у «Зенита» забили Нино на 12-й минуте и Александр Соболев на 21-й.
  • Российские клубы и сборные отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • «Кайрат» в этом сезоне занял 36-е место на общем этапе Лиги чемпионов с 1-м очком в 8 матчах.

Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Уразбахтин Рафаэль
Комментарии (7)
VVM1964
1774767726
В лучшие то годы вылетали, как пробка из бутылки, что уж про сейчас то говорить!...
Александр.Т.
1774768214
Фантазер ты меня называла
spartancew
1774768682
Давид59
1774776140
Никуда бы не вышел Зенит в ЛЧ. Сейчас той игры, когда был Халк и в помине нет. Играют не деньги, а команда. Игроков купили, а игры нет. Хочется верить, что пока нет.
Бан
1774779133
Надо был играть с "Карабахом", тогда можно было бы оценить уровень. А "Кайрат" практически все матчи пролетел (только одна ничья с никаким "Пафосом").
Kosi4ek
1774789342
Там судьи не стали бы тащить Юбилейных
