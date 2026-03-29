Тренер «Кайрата» сказал, вышел бы «Зенит» в плей-офф Лиги чемпионов

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил «Зенит» после поражения (0:2) в товарищеском матче в Санкт-Петербурге.

– В целом нам все понравилось. Прекрасный соперник, спасибо «Зениту», что пригласили. Болельщики создали классную атмосферу. Каждый преследовал свои цели. Как и у нас, так и у них впереди будут матчи, каждый решает свои задачи.

– Ваша команда – участник Лиги чемпионов. «Зенит» смог бы побороться за выход в следующую стадию?

– 100%. Я уверен, «Зенит» вышел бы в следующий раунд, учитывая высокий уровень легионеров, они очень хорошие, качественные. У «Зенита» было бы больше шансов, чем у нас.

– Кого отметите из «Зенита»?

– Все игроки хорошие. Но мне понравился Джон Джон, нашего игрока чуть разматывал. У «Зенита» очень хорошие качественные легионеры.

– Сколько добирались до Петербурга?

– Больше суток. Из Москвы ехали на автобусе. Всю ночь были в аэропорту. Утром выехали и к вечеру приехали. Наверное, больше 20 часов добирались.

– Как оцените возможный ответный матч в Казахстане?

– Если будет такая возможность, мы всегда рады.