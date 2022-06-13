- 13 июня 2022
- 21:34 В московском «Кайрате» подтвердили ликвидацию клуба
- 11 июня 2022
- 17:15 Игрокам московского «Кайрата» сообщили о ликвидации клуба. Он просуществовал год 1
- 4 июня 2022
- 19:14 Фото «Кайрат» сделал чемпионский коридор «Шиннику» Евсеева 1
- 20 мая 2022
- 11:38 Московский «Кайрат» может прекратить существование из-за ареста спонсора 1
- 27 января 2022
- 20:40 ЦСКА объявил о переходе Жиронкина в «Кайрат» из ПФЛ. Это 5-я аренда для 21-летнего игрока 2
- 22 сентября 2021
- 17:56 Кубок России. «Ахмат» разгромил «Кайрат», «Краснодар» победил «Ленинградец» 3
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3