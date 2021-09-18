Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ

РФС назначил судей на матчи второго тура группового этапа Кубка России. В борьбу вступают команды РПЛ.
22 сентября (среда)
«Динамо-Барнаул» – «Нижний Новгород»: судья – Игорь Вертков; ассистенты судьи – Степан Щербаков, Алексей Ермилов.
«Легион Динамо» – «Уфа»: судья – Алексей Колтунов; ассистенты судьи – Артур Тиракьянц, Денис Мирошник.
«Кайрат Москва» – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков; ассистенты судьи – Артур Зайнагутдинов, Виталий Жолобов.
«Ленинградец» – «Краснодар»: судья – Алексей Федотов; ассистенты судьи – Александр Чекалин, Дмитрий Алексеев.
«Знамя» – «Крылья Советов»: судья – Инал Танашев; ассистенты судьи – Артeм Перов, Максим Белокур.
«Саранск» – «Химки»: судья – Даниил Шеметов; ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Евгений Булатов.
«Динамо-Брянск» – «Арсенал»: судья – Игорь Капленков; ассистенты судьи – Михаил Кистанов, Станислав Попков.
«Динамо Ставрополь» – «Динамо»: судья – Юрий Карпов; ассистенты судьи – Вячеслав Бочков, Денис Шварц.
«Чайка» – «Ростов»: судья – Иван Абросимов; ассистенты судьи – Дмитрий Тарасов, Екатерина Курочкина.
23 сентября (четверг)
«Зенит-Ижевск» – ЦСКА: судья – Артeм Смолин; ассистенты судьи – Рустам Равилов, Андрей Пелых.
«Торпедо-Владимир» – «Урал»: судья – Ярослав Хромей; ассистенты судьи – Андрей Кужелев, Михаил Шпильфогель.