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    Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ

    РФС назначил судей на матчи второго тура группового этапа Кубка России. В борьбу вступают команды РПЛ.

    22 сентября (среда)

    «Динамо-Барнаул» – «Нижний Новгород»: судья – Игорь Вертков; ассистенты судьи – Степан Щербаков, Алексей Ермилов.

    «Легион Динамо» – «Уфа»: судья – Алексей Колтунов; ассистенты судьи – Артур Тиракьянц, Денис Мирошник.

    «Кайрат Москва» – «Ахмат»: судья – Ранэль Зияков; ассистенты судьи – Артур Зайнагутдинов, Виталий Жолобов.

    «Ленинградец» – «Краснодар»: судья – Алексей Федотов; ассистенты судьи – Александр Чекалин, Дмитрий Алексеев.

    «Знамя» – «Крылья Советов»: судья – Инал Танашев; ассистенты судьи – Артeм Перов, Максим Белокур.

    «Саранск» – «Химки»: судья – Даниил Шеметов; ассистенты судьи – Сергей Каруненко, Евгений Булатов.

    «Динамо-Брянск» – «Арсенал»: судья – Игорь Капленков; ассистенты судьи – Михаил Кистанов, Станислав Попков.

    «Динамо Ставрополь» – «Динамо»: судья – Юрий Карпов; ассистенты судьи – Вячеслав Бочков, Денис Шварц.

    «Чайка» – «Ростов»: судья – Иван Абросимов; ассистенты судьи – Дмитрий Тарасов, Екатерина Курочкина.

    23 сентября (четверг)

    «Зенит-Ижевск» – ЦСКА: судья – Артeм Смолин; ассистенты судьи – Рустам Равилов, Андрей Пелых.

    «Торпедо-Владимир» – «Урал»: судья – Ярослав Хромей; ассистенты судьи – Андрей Кужелев, Михаил Шпильфогель.

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    Источник: РПЛ

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