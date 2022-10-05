- 28 февраля
- 12:13 «Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион» 17
- 23 февраля
- 18:37 43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол» 1
- 18:12 Фото «Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад
- 13 января
- 10:47 Президент «Легиона»: «Наши шансы привлечь Хабиба в футбол увеличиваются» 1
- 5 октября 2022
- 07:17 Лахиялов оценил планы перехода Второй лиги на систему «весна-осень»
- 4 октября 2022
- 17:51 Президент «Легиона» допустил, что команда не доиграет сезон из-за финансовых проблем 1
- 16:37 Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата
- 15:44 Президент «Легиона»: «Мы предлагали контракт Хабибу, но он пока не готов» 1
- 27 сентября 2022
- 21:18 Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»
- 31 августа 2022
- 19:53 Кубок России. Любительский «СтавАгроСоюз» прошел «Легион» (4:3)
- 22 сентября 2021
- 20:36 Видео РФС – о пяти сейвах вратаря «Уфы» Кузнецова в серии пенальти: «Это нужно видеть. Браво» 4
- 17:02 Кубок России. «Уфа» обыграла «Легион» по пенальти, вратарь Кузнецов отбил все четыре удара в серии
- 18 сентября 2021
- 23:10 Назначены судьи на матчи Кубка России с участием клубов РПЛ 3
- 20 августа 2021
- 09:59 «Легион» может заявить Хабиба до 7 сентября 1
- 3 июня 2021
- 17:11 Eurostavka: Хабиб подпишет контракт с «Легионом» из ПФЛ 9
- 13 ноября 2020
- 23:23 Видео Это’О записал видео в поддержку «Легиона» перед матчем с «Кубанью Холдингом» 3
- 20 ноября 2019
- 15:07 Видео Четыре игрока махачкалинского «Легион Динамо» дисквалифицированы за массовую драку с футболистами «Волгаря» 4
- 24 августа 2016
- 18:37 Кубок России. «Челябинск», «Волгарь» и «Спартак-Нальчик» вышли в 1/16 финала турнира 2