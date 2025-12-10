Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Легион
Легион
Махачкала
Стадион:
Динамо
Сайт:
http://www.fc-legion.pro/
Состав
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Видео
«Этот лысый Фантомас крещеный, святое есть что-нибудь?»: во Второй лиге тренер жестко прошелся по арбитру
2025.10.26 09:31
Махачкалинский клуб объявил о потере профессионального статуса и переезде в другой город
2025.10.11 21:52
Клуб Второй лиги сменит название и город
2025.09.24 00:48
6
Клуб Второй лиги может прекратить существование
2025.09.10 14:32
1
Видео
Лучшему игроку матча Кубка России вручили арбуз
2025.09.09 18:04
1
«Легион» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 18:36
Прогноз на точный счeт матча «Динамо Ставрополь» – «Легион»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 08:47
Прогноз на точный счет матча «Астрахань» – «Легион»: Вторая лига Б, 31 мая 2025
2025.05.30 13:09
Прогноз на точный счeт матча «Легион» – «Ангушт»: Вторая лига Б, 24 мая 2025
2025.05.23 12:03
Прогноз на точный счeт матча «Кубань Холдинг» – «Легион»: Вторая лига Б, 17 мая 2025
2025.05.16 11:52
Прогноз на точный счет матча «Спартак Нальчик» – «Легион»: Вторая лига Б, 10 мая 2025
2025.05.09 11:29
«Севастополь» – «Легион»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.04.25 12:59
Видео
Тренер команды Второй лиги пожаловался, что 9 лет работает бесплатно
2024.11.17 10:36
3
«Легион» – «Дружба»: прогноз на матч 26-го тура Второй лиги Б – 22 сентября
2024.09.21 14:37
«Нарт» – «Легион»: прогноз на матч 25-го тура Второй лиги Б – 14 сентября
2024.09.13 15:02
1
Фото
Футболисты «Легиона» сделали селфи при 2:0 против «Севастополя» и в итоге проиграли матч
2024.08.19 12:34
1
Тренер «Легиона» рассказал, как клубу предлагали три миллиона за договорной матч
2023.04.10 16:45
1
Тренер «Легиона»: «Мы не можем штрафовать игроков – они получают по 10 тысяч рублей»
2023.04.10 08:51
2
Видео
Бодрая пресс-конференция во Второй лиге: тренер-священнослужитель из Дагестана разнес судей и «Ротор»
2023.03.20 16:35
2
«Победа – 50 тысяч, пенальти – 10 тысяч». Лахиялов назвал расценки по судьям, которые прислали в «Легион»
2023.02.28 12:13
14
43-летний Лахиялов: «Неправильный подход РФС к развитию молодых игроков вынудил меня вернуться в футбол»
2023.02.23 18:37
Фото
«Легион» заявил в качестве игрока 43-летнего президента клуба Лахиялова. Он завершил карьеру 10 лет назад
2023.02.23 18:12
Президент «Легиона»: «Наши шансы привлечь Хабиба в футбол увеличиваются»
2023.01.13 10:47
1
Лахиялов оценил планы перехода Второй лиги на систему «весна-осень»
2022.10.05 07:17
Президент «Легиона» допустил, что команда не доиграет сезон из-за финансовых проблем
2022.10.04 17:51
1
Футболист «Легиона» получил повестку из военкомата
2022.10.04 16:37
Президент «Легиона»: «Мы предлагали контракт Хабибу, но он пока не готов»
2022.10.04 15:44
1
Лахиялов: «Один футболист «Легиона» призван на срочную службу. Будем делать отсрочку»
2022.09.27 21:18
Кубок России. Любительский «СтавАгроСоюз» прошел «Легион» (4:3)
2022.08.31 19:53
1
2
Главные новости
Игрока «Зенита» впервые в карьере вызвали в сборную Аргентины
00:40
Примера. «Реал» упустил преимущество в два гола, но вырвал победу над «Эльче» на 91-й минуте
00:27
В «Спартаке» определились с будущим Джику
00:15
Месси проведет прощальный матч за сборную Аргентины: подробности
Вчера, 23:40
Гусев продолжит тренерскую карьеру за пределами России
Вчера, 23:26
1
Видео
Радимов одним словом описал комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:01
1
Тедеско уволили через 3,5 месяца после назначения
Вчера, 22:48
4
Семин вынес вердикт Дзюбе
Вчера, 22:41
Назван топ-клуб РПЛ, которому больше всех нужна пауза на матчи сборных
Вчера, 22:26
Подшибякина рассказала о реакции Батракова на интерес от «ПСЖ»
Вчера, 21:57
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+