20 августа на стадии второго раунда «Пути регионов» Кубка России «Легион» из Махачкалы примет владикавказскую «Аланию». Обе команды стартовали в своих лигах с переменным успехом, но в кубковом матче ставки высоки, и это может сказаться на подходе к игре. Важно отметить контраст в уровне организации игры между коллективами, что может стать ключевым фактором в очной встрече.

«Легион»

Хозяева подходят к матчу после тяжелого поражения от «Кубани Холдинг» со счeтом 1:5, что подчеркнуло их проблемы в обороне. Команда регулярно пропускает – 11 голов за последние 5 матчей и только одна «сухая» игра. При этом «Легион» старается не отсиживаться в защите: в четырeх последних встречах команда забивала, включая уверенную победу над «Спартаком Нальчик» (1:0). В атаке «Легион» действует активно, но крайне небрежно играет в защите, особенно против команд, умеющих быстро доставлять мяч в штрафную.

«Алания»

Гости выглядят стабильнее. За последние пять матчей они одержали три победы и пропустили всего 5 голов. Даже несмотря на домашнее поражение от «Тюмени», команда продемонстрировала боеспособность. Особенно уверенно «Алания» провела встречи против «Динамо Киров» и «Волгаря», победив обе команды с сухим счeтом. В целом, «Алания» действует аккуратно, держит структуру и умеет наказывать за ошибки в позиционной игре – чего как раз не хватает сопернику. В нападении команда выглядит прагматично, но стабильно, забивая по одному-два мяча почти в каждом матче.

Факты о командах

«Легион»

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

В последних 5 матчах – 5 забитых и 11 пропущенных мячей

Средняя результативность: 1.00 забито и 2.20 пропущено за игру

Забивает в 4 последних играх подряд

«Алания»

Пропускает и забивает в среднем по 1.00 голу за матч (последние 5 игр)

3 победы в 5 последних играх

Пропускает меньше (5 мячей за 5 игр), чем соперник

Сухие победы над «Волгарeм» и «Динамо Киров»

Прогноз на матч «Легион» – «Алания»

«Алания» подходит к матчу в роли фаворита за счeт лучшего баланса игры и надeжной обороны. «Легион» демонстрирует боевой настрой и способен забить, но при этом практически всегда позволяет сопернику создавать моменты. При текущем уровне организации и статистике, гость выглядит более подготовленным и дисциплинированным коллективом. Кубковые матчи всегда полны сюрпризов, но в данной паре ставка на проход более стабильной команды представляется логичной. Тем не менее, атака «Легиона» тоже может оставить след в протоколе, особенно на домашнем поле.

