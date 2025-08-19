Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Легион» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72

19 августа 2025 18:38
Легион - Алания
20 авг. 2025, среда 16:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Алании»
Сделать ставку

20 августа на стадии второго раунда «Пути регионов» Кубка России «Легион» из Махачкалы примет владикавказскую «Аланию». Обе команды стартовали в своих лигах с переменным успехом, но в кубковом матче ставки высоки, и это может сказаться на подходе к игре. Важно отметить контраст в уровне организации игры между коллективами, что может стать ключевым фактором в очной встрече.

«Легион»

Хозяева подходят к матчу после тяжелого поражения от «Кубани Холдинг» со счeтом 1:5, что подчеркнуло их проблемы в обороне. Команда регулярно пропускает – 11 голов за последние 5 матчей и только одна «сухая» игра. При этом «Легион» старается не отсиживаться в защите: в четырeх последних встречах команда забивала, включая уверенную победу над «Спартаком Нальчик» (1:0). В атаке «Легион» действует активно, но крайне небрежно играет в защите, особенно против команд, умеющих быстро доставлять мяч в штрафную.

«Алания»

Гости выглядят стабильнее. За последние пять матчей они одержали три победы и пропустили всего 5 голов. Даже несмотря на домашнее поражение от «Тюмени», команда продемонстрировала боеспособность. Особенно уверенно «Алания» провела встречи против «Динамо Киров» и «Волгаря», победив обе команды с сухим счeтом. В целом, «Алания» действует аккуратно, держит структуру и умеет наказывать за ошибки в позиционной игре – чего как раз не хватает сопернику. В нападении команда выглядит прагматично, но стабильно, забивая по одному-два мяча почти в каждом матче.

Факты о командах

«Легион»

  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей
  • В последних 5 матчах – 5 забитых и 11 пропущенных мячей
  • Средняя результативность: 1.00 забито и 2.20 пропущено за игру
  • Забивает в 4 последних играх подряд

«Алания»

  • Пропускает и забивает в среднем по 1.00 голу за матч (последние 5 игр)
  • 3 победы в 5 последних играх
  • Пропускает меньше (5 мячей за 5 игр), чем соперник
  • Сухие победы над «Волгарeм» и «Динамо Киров»

Личные встречи
33% (3)
33% (3)
33% (3)
10
Забитых мячей
10
1.11
В среднем за матч
1.11
2:1
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  3:3
Россия. Кубок, 1 тур
Легион
2 : 3
25.08.2021
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 1 тур
Алания
0 : 1
16.07.2019
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 24 тур
Легион
0 : 0
21.04.2019
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Алания
1 : 0
30.09.2018
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 19 тур
Алания
0 : 1
12.11.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 3 тур
Легион
3 : 3
04.08.2017
Алания
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 27 тур
Алания
1 : 0
14.05.2017
Легион
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 13 тур
Легион
1 : 1
23.10.2016
Алания
Россия. Кубок, 1/128 финала
Легион
2 : 1
24.07.2016
Алания
Показать все

Прогноз на матч «Легион» – «Алания»

«Алания» подходит к матчу в роли фаворита за счeт лучшего баланса игры и надeжной обороны. «Легион» демонстрирует боевой настрой и способен забить, но при этом практически всегда позволяет сопернику создавать моменты. При текущем уровне организации и статистике, гость выглядит более подготовленным и дисциплинированным коллективом. Кубковые матчи всегда полны сюрпризов, но в данной паре ставка на проход более стабильной команды представляется логичной. Тем не менее, атака «Легиона» тоже может оставить след в протоколе, особенно на домашнем поле.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Алании» – коэффициент 1.72
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.72
Победа «Алании»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Алания Легион
Другие прогнозы
20.08.2025
13:00
3.05
Россия. Кубок, 2 раунд
КДВ - Динамо Вл
Победа «КДВ»
20.08.2025
16:00
2.20
Россия. Кубок, 2 раунд
Зенит - Строгино
Победа «Зенита Пенза»
20.08.2025
16:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Легион - Алания
Победа «Алании»
20.08.2025
16:00
2.40
Россия. Кубок, 2 раунд
Астрахань - Победа
Победа «Победы»
20.08.2025
16:00
1.75
Россия. Кубок, 2 раунд
Торпедо Миасс - Волна
Обе команды забьют
20.08.2025
17:00
1.72
Россия. Кубок, 2 раунд
Машук-КМВ - Спартак-Нальчик
Победа «Машук-КМВ»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 