Матч 18 тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе» пройдет 2 января в Мадриде. Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений и находятся в плотной группе в нижней части таблицы, где каждое очко имеет критическое значение. Очная игра может стать поворотной для одной из сторон и важным ориентиром на вторую половину сезона.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 15 место и переживает затяжную серию без побед – семь матчей подряд в чемпионате. Разгром от «Эльче» со счетом 0:4 серьезно ударил по уверенности команды, однако на своем поле ситуация выглядит стабильнее. «Райо Вальекано» не проигрывает дома в семи матчах подряд и традиционно надежно действует в обороне против «Хетафе». В атаке команда забивает немного, но регулярно, в среднем один мяч за игру, что позволяет рассчитывать на очки в равных матчах.

«Хетафе»

«Хетафе» идет 11-м, но текущая форма вызывает вопросы. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив 12 мячей за пять игр. Несмотря на то, что «Хетафе» забивает в трех турах подряд, оборона регулярно дает сбои, особенно на выезде. В последних матчах команда часто теряет компактность и допускает большое количество моментов у своих ворот, что особенно опасно в дерби с хорошо организованным соперником.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

Не проигрывает «Хетафе» в 8 последних очных матчах

Не пропускает в 4 последних играх против этого соперника

Пропускает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей

«Хетафе»

Проигрывает в 4 последних матчах

Пропускает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр

Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»

С учетом слабой формы обеих команд матч вряд ли получится результативным. «Райо Вальекано» традиционно уверенно играет дома и неудобен для «Хетафе», который испытывает серьезные проблемы в обороне. Хозяева выглядят более собранными и имеют хорошие шансы как минимум не уступить.

Рекомендованные ставки: