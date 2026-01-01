Введите ваш ник на сайте
«Райо Вальекано» – «Хетафе»: прогноз и ставки на матч 2 января 2026 с коэффициентом 1.75

01 января 2026 9:16
Райо Вальекано - Хетафе
02 янв. 2026, пятница 23:00 | Испания. Примера, 18 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку

Матч 18 тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе» пройдет 2 января в Мадриде. Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений и находятся в плотной группе в нижней части таблицы, где каждое очко имеет критическое значение. Очная игра может стать поворотной для одной из сторон и важным ориентиром на вторую половину сезона.

«Райо Вальекано»

«Райо Вальекано» занимает 15 место и переживает затяжную серию без побед – семь матчей подряд в чемпионате. Разгром от «Эльче» со счетом 0:4 серьезно ударил по уверенности команды, однако на своем поле ситуация выглядит стабильнее. «Райо Вальекано» не проигрывает дома в семи матчах подряд и традиционно надежно действует в обороне против «Хетафе». В атаке команда забивает немного, но регулярно, в среднем один мяч за игру, что позволяет рассчитывать на очки в равных матчах.

«Хетафе»

«Хетафе» идет 11-м, но текущая форма вызывает вопросы. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив 12 мячей за пять игр. Несмотря на то, что «Хетафе» забивает в трех турах подряд, оборона регулярно дает сбои, особенно на выезде. В последних матчах команда часто теряет компактность и допускает большое количество моментов у своих ворот, что особенно опасно в дерби с хорошо организованным соперником.

Факты о командах

«Райо Вальекано»

  • Не проигрывает «Хетафе» в 8 последних очных матчах
  • Не пропускает в 4 последних играх против этого соперника
  • Пропускает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей

«Хетафе»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • Пропускает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр
  • Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей

Личные встречи
52% (13)
28% (7)
20% (5)
32
Забитых мячей
16
1.28
В среднем за матч
0.64
3:1
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:1
Самая крупная ничья:  1:1
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
1 : 1
02.01.2026
Хетафе
Испания. Примера, 34 тур
Райо Вальекано
1 : 0
02.05.2025
Хетафе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
0 : 0
24.08.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
0 : 0
13.04.2024
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 2
02.01.2024
Райо Вальекано
Испания. Примера, 21 тур
Хетафе
1 : 1
12.02.2023
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
0 : 0
14.10.2022
Хетафе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
0 : 0
08.05.2022
Райо Вальекано
Испания. Примера, 5 тур
Райо Вальекано
3 : 0
18.09.2021
Хетафе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
2 : 1
23.02.2019
Райо Вальекано
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1 : 2
21.10.2018
Хетафе
Испания. Сегунда, 27 тур
Хетафе
1 : 0
25.02.2017
Райо Вальекано
Испания. Сегунда, 6 тур
Райо Вальекано
2 : 0
22.09.2016
Хетафе
Испания. Примера, 31 тур
Райо Вальекано
2 : 0
01.04.2016
Хетафе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Хетафе
3 : 1
16.12.2015
Райо Вальекано
Испания. Кубок, 1/16 финала
Райо Вальекано
2 : 0
02.12.2015
Хетафе
Испания. Примера, 12 тур
Хетафе
1 : 1
23.11.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 36 тур
Райо Вальекано
2 : 0
11.05.2015
Хетафе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
1 : 2
04.01.2015
Райо Вальекано
Испания. Примера, 38 тур
Райо Вальекано
1 : 2
18.05.2014
Хетафе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
0 : 1
12.01.2014
Райо Вальекано
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
1 : 2
26.05.2013
Райо Вальекано
Испания. Примера, 18 тур
Райо Вальекано
3 : 1
07.01.2013
Хетафе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2 : 0
12.02.2012
Хетафе
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
0 : 1
18.09.2011
Райо Вальекано
Показать все

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»

С учетом слабой формы обеих команд матч вряд ли получится результативным. «Райо Вальекано» традиционно уверенно играет дома и неудобен для «Хетафе», который испытывает серьезные проблемы в обороне. Хозяева выглядят более собранными и имеют хорошие шансы как минимум не уступить.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Райо Вальекано» с форой (0) – коэффициент 1.75
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

1.75
Победа «Райо Вальекано» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Хетафе Райо Вальекано
  • Читайте нас: 