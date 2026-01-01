Матч 18 тура Ла Лиги между «Райо Вальекано» и «Хетафе» пройдет 2 января в Мадриде. Обе команды подходят к встрече после болезненных поражений и находятся в плотной группе в нижней части таблицы, где каждое очко имеет критическое значение. Очная игра может стать поворотной для одной из сторон и важным ориентиром на вторую половину сезона.
«Райо Вальекано»
«Райо Вальекано» занимает 15 место и переживает затяжную серию без побед – семь матчей подряд в чемпионате. Разгром от «Эльче» со счетом 0:4 серьезно ударил по уверенности команды, однако на своем поле ситуация выглядит стабильнее. «Райо Вальекано» не проигрывает дома в семи матчах подряд и традиционно надежно действует в обороне против «Хетафе». В атаке команда забивает немного, но регулярно, в среднем один мяч за игру, что позволяет рассчитывать на очки в равных матчах.
«Хетафе»
«Хетафе» идет 11-м, но текущая форма вызывает вопросы. Команда проиграла четыре последних матча, пропустив 12 мячей за пять игр. Несмотря на то, что «Хетафе» забивает в трех турах подряд, оборона регулярно дает сбои, особенно на выезде. В последних матчах команда часто теряет компактность и допускает большое количество моментов у своих ворот, что особенно опасно в дерби с хорошо организованным соперником.
Факты о командах
«Райо Вальекано»
- Не проигрывает «Хетафе» в 8 последних очных матчах
- Не пропускает в 4 последних играх против этого соперника
- Пропускает в среднем 1.20 гола за последние 5 матчей
«Хетафе»
- Проигрывает в 4 последних матчах
- Пропускает в среднем 2.40 гола за последние 5 игр
- Забивает в среднем 0.80 гола за последние 5 матчей
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Хетафе»
С учетом слабой формы обеих команд матч вряд ли получится результативным. «Райо Вальекано» традиционно уверенно играет дома и неудобен для «Хетафе», который испытывает серьезные проблемы в обороне. Хозяева выглядят более собранными и имеют хорошие шансы как минимум не уступить.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Райо Вальекано» с форой (0) – коэффициент 1.75
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80