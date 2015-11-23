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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Райо Вальекано
Хетафе - Райо Вальекано: обзор матча 23 ноября 2015
Хетафе
23.11.2015, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
58'
Х. Санчес (АГ)
73'
Х. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хетафе - Райо Вальекано
Желтая карточка
К. Йода
90'
90'
Желтая карточка
Х. Санчес
Желтая карточка
Х. Родригес
90'
Желтая карточка
С. Щепович
83'
Замена
К. Йода
️️️️
В. Родригес
83'
78'
Замена
А. Амайя
️️️️
Р. Трасоррас
Замена
С. Щепович
️️️️
А. Васкес
76'
Замена
М. Гомес
️️️️
А. Лафита
74'
Желтая карточка
К. Вигарай
73'
73'
Пенальти не реализован!
Р. Трасоррас
73'
ГОЛ! 1:1!
Х. Санчес
60'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Антонио Дорадо
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Х. Санчес
58'
Желтая карточка
А. Васкес
55'
51'
Желтая карточка
Р. Трасоррас
38'
Замена
П. Эберт
️️️️
Бебе
35'
Желтая карточка
Х. Гуэрра
27'
Желтая карточка
Р. Баэна
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Висенте Гуаита
ВР
3
Роберто Лаго
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
2
Карлос Вигарай
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
7
Анхель Лафита
ЛП
8
Виктор Родригес
ЛВ
25
Мехди Ласен
ЦП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Альваро Васкес
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Райо Вальекано
1
Хуан Карлос
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
12
Бебе
ЛВ
19
Хосабед Санчес
ЦП
10
Роберто Трасоррас
ЦП
15
Рауль Баэна
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
24
Хави Гуэрра
ЦФ
Хетафе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
11
Карим Йода
ЦП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
12
Стефан Щепович
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Райо Вальекано
13
Йоель Родригес
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
19
Пабло Эрнандес
АП
7
Ласс Бангура
ЦФ
20
Мику
ЦФ
4-3-2-1
13
Гуаита
3
Лаго
2
Вигарай
16
Кала
2
Веласкес
7
Лафита
22
Родригес
25
Ласен
8
Родригес
7
Сарабия
9
Васкес
4-3-2-1
1
Хуан Карлос
3
Льоренте
5
Дорадо
2
Тито
22
Мартинес
19
Санчес
10
Трасоррас
15
Баэна
23
Эмбарба
12
Бебе
24
Гуэрра
7
Лафита
16
Гомес
16
Гомес
7
Лафита
8
Родригес
11
Йода
11
Йода
8
Родригес
9
Васкес
12
Щепович
12
Щепович
9
Васкес
10
Трасоррас
4
Амайя
4
Амайя
10
Трасоррас
12
Бебе
20
Эберт
20
Эберт
12
Бебе
5
Дорадо
19
Эрнандес
19
Эрнандес
5
Дорадо
Остались в запасе
Хетафе
Райо Вальекано
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Фран Эскриба
13
Йоель Родригес
ВР
17
Куини
ПЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Остались в запасе
16
Балаж Медьери
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
17
Куини
ПЗ
7
Ласс Бангура
ЦФ
20
Мику
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Хетафе - Райо Вальекано
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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