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Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Хетафе
Райо Вальекано - Хетафе: обзор матча 12 февраля 2012
Райо Вальекано
12.02.2012, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 0
Завершен
Хетафе
34'
Мичу
64'
Д. Коста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Хетафе
Желтая карточка
Х. Мануэль Касадо
Замена
Д. Бенито
️️️️
Э. Арментерос
Желтая карточка
А. Аррибас
Замена
Х. Арисменди
️️️️
Ф. Каскеро
Замена
Р. Тамудо
️️️️
Д. Коста
Замена
М. Ласен
️️️️
Х. Валера
Замена
М. Ласен
️️️️
Д. Кастро
Замена
Л. Бангура
️️️️
Пити
ГОЛ! 2:0!
Д. Коста
Пас отдал
Х. Мовилья
Желтая карточка
Мичел
Желтая карточка
Д. Гуиса
Желтая карточка
Мане
ГОЛ! 1:0!
Мичу
Желтая карточка
А. Лопо
Желтая карточка
Д. Коста
Желтая карточка
Х. Пулидо
Желтая карточка
Мичу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Жоэль
ВР
20
Хосе Мануэль Касадо
ЛЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
14
Алехандро Аррибас
ЦЗ
2
Тито
ЦЗ
23
Эмилиано Арментерос
ЛВ
10
Пити
ЦП
26
Хосе Мовилья
ЦП
18
Хави Фуэго
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Хетафе
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
2
Мане
ЛЗ
22
Альберто Лопо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
20
Хуан Валера
ПЗ
17
Диего Кастро
ЛВ
10
Абделазиз Баррада
ЦП
8
Мичел
ЦП
22
Франциско Каскеро
ЦП
20
Мику
ЦФ
19
Даниэль Гуиса
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Райо Вальекано
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
28
Диего Бенито
ЦП
23
Рауль Тамудо
ЦФ
7
Ласс Бангура
ЦФ
Хетафе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
25
Мехди Ласен
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
14
Хавьер Арисменди
ЦФ
4-3-1-2
1
Жоэль
20
Касадо
14
Аррибас
2
Тито
5
Пулидо
10
Пити
26
Мовилья
18
Фуэго
23
Арментерос
25
Мичу
19
Коста
4-3-1-2
13
Мойя
20
Валера
22
Лопо
6
Диас
2
Мане
10
Баррада
8
Мичел
22
Каскеро
17
Кастро
19
Гуиса
20
Мику
23
Арментерос
28
Бенито
28
Бенито
23
Арментерос
19
Коста
23
Тамудо
23
Тамудо
19
Коста
10
Пити
7
Бангура
7
Бангура
10
Пити
17
Кастро
25
Ласен
25
Ласен
17
Кастро
22
Каскеро
14
Арисменди
14
Арисменди
22
Каскеро
Остались в запасе
Райо Вальекано
Хетафе
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Давид Кобеньо
ВР
4
Микель Лабака
ЦЗ
36
Папе Мали Диаманка
ЦЗ
8
Мичел
ЛВ
Остались в запасе
13
Жорди Кодина
ВР
3
Рафа
ЦЗ
14
Хайме Гавилан
ЛП
22
Хуан Родригес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Райо Вальекано - Хетафе
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1 : 1
19.09.2026
Райо Вальекано
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Лига конференций, 2 тур
Хетафе
2 : 5
22.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
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