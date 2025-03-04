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Диего Коста
Диего Коста
Завершил карьеру
7 октября 1988 (37)
#19 | Нападающий
188 см | 81 кг
Испания | Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
«Динамо» предложили подписать 36-летнего Диего Косту на фоне травмы Тюкавина
2025.03.04 08:26
12
Экс-форвард «Челси» и «Атлетико» Коста стал свободным агентом
2025.01.01 23:47
Триппьер назвал самого сумасшедшего партнера в карьере
2024.06.09 10:38
1
Диего Коста лично помогает пострадавшим в наводнении в Бразилии
2024.05.13 12:00
Диего Коста с друзьями спас около 100 человек в Бразилии
2024.05.07 20:20
1
Диего Коста ведет переговоры с чемпионом Бразилии
2024.01.29 18:30
Фото
Диего Коста подписал контракт с новым клубом
2023.08.13 12:21
«Собаки жили лучше»: Диего Коста – об оскорблении темнокожих в Испании
2023.08.03 14:58
4
Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2155 дней
2023.04.15 22:55
1
Пост
«Вулверхэмптон» вернул Диего Косту в АПЛ и очень эффектно представил его – с помощью реальных волков
2022.09.12 15:51
1
Фото
«Вулверхэмптон» объявил о переходе 33-летнего Диего Косты
2022.09.12 14:34
1
Диего Коста может перейти в клуб АПЛ. Он не играет с декабря
2022.09.05 10:25
Клуб Примеры предложил контракт Диего Косте. Он полгода без клуба
2022.07.27 10:36
1
Диего Коста: «Я заходил голым в душ и говорил: «Канте, обними меня!»
2022.06.04 10:21
11
Диего Коста: «Халк позвал меня ночевать в одной комнате. Я ответил: «Ты соблазняешь меня своей задницей»
2022.06.04 08:38
10
«Коринтианс» готов подписать с Диего Костой контракт до конца года на 1,2 миллиона
2022.03.03 10:24
1
Диего Коста близок к переходу в «Коринтианс»
2022.03.02 08:29
Диего Коста может перейти в «Аталанту»
2022.02.10 19:37
Бузникин – об интересе «Краснодара» к Диего Косте: «Посчитайте наших легионеров, и вам все станет ясно»
2022.02.07 19:22
1
Гендиректор «Зенита» – об интересе к Диего Косте: «Это фейк»
2022.02.07 12:41
1
«Зенит» и «Краснодар» сделали предложения Диего Косте
2022.02.07 11:52
12
«Фенербахче» предложили подписать Диего Косту (Николо Скира)
2022.02.03 09:58
1
«Барселоне» предложили подписать Диего Косту
2022.01.30 14:47
3
«Салернитана» – о подписании Диего Косты: «Чудо пока не случилось»
2022.01.26 00:37
1
33-летний Диего Коста перейдет в «Салернитану» (Николо Скира)
2022.01.25 22:58
4
«Атлетико Минейро» объявил о расторжении контракта с Диего Костой. На 33-летнего форварда претендует «Арсенал»
2022.01.17 06:10
«Арсенал» интересуется Диего Костой
2022.01.15 14:25
2
Диего Коста покинул «Атлетико Минейро» спустя пять месяцев после перехода (Goal)
2022.01.08 08:20
1
Видео
Диего Коста стал одноклубником Халка в «Атлетико Минейро»
2021.08.15 08:20
1
Диего Коста станет одноклубником Халка в «Атлетико Минейро»
2021.08.13 21:49
1
2
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Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
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Агент прокомментировал трансфер Головина в «Спартак»
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«Унион» обвинил Ямаля в 0:7 от «Баварии»
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