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    33-летний Диего Коста перейдет в «Салернитану» (Николо Скира)

    Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане».

    По информации журналиста Николо Скиры, 33-летний форвард перейдет в итальянский клуб в статусе свободного агента. Контракт будет рассчитан до конца сезона.

    • Коста в январе покинул «Атлетико Минейро» спустя 5 месяцев после перехода.
    • Он забил 5 голов в 19 матчах.
    • С командой форвард выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    25.01.2022 22:58
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