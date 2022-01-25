33-летний Диего Коста перейдет в «Салернитану» (Николо Скира)

Бывший нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста продолжит карьеру в «Салернитане».
По информации журналиста Николо Скиры, 33-летний форвард перейдет в итальянский клуб в статусе свободного агента. Контракт будет рассчитан до конца сезона.
- Коста в январе покинул «Атлетико Минейро» спустя 5 месяцев после перехода.
- Он забил 5 голов в 19 матчах.
- С командой форвард выиграл чемпионат и Кубок Бразилии.
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Источник: твиттер Николо Скиры