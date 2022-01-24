Агент Жиго: «Самуэль закончит сезон в «Спартаке», но не будет продлевать контракт»

Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщил, что 28-летний француз покинет клуб по окончании сезона.

«По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше.

Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», – заявил Беншенафи.

В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.

Его контракт с клубом истекает в июне.

В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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