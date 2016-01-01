Агент Жиго: «Самуэль закончит сезон в «Спартаке», но не будет продлевать контракт»

Эту тему надо закрывать.
Доиграет до конца контракта , скажем - " Спасибо и До свидание ".
Местным " специалистам " можно успокоится.
Берегите силы и нервы , мудаки !!!
Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщил, что 28-летний француз покинет клуб по окончании сезона.
«По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше.
Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», – заявил Беншенафи.
- В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
- Его контракт с клубом истекает в июне.
- В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
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