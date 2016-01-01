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    Агент Жиго: «Самуэль закончит сезон в «Спартаке», но не будет продлевать контракт»

    Мохаммед Беншенафи, агент защитника «Спартака» Самуэля Жиго, сообщил, что 28-летний француз покинет клуб по окончании сезона.

    «По Самюэлю сейчас предложений нет, и он не хочет уходить из «Спартака». Что же касается его будущего, он закончит этот сезон в «Спартаке», а там уже посмотрим, что произойдет дальше.

    Он не будет продлевать свой контракт. Самюэль хочет попробовать свои силы во Франции и присоединиться к своей семье», – заявил Беншенафи.

    • В 2018 году «Спартак» купил Жиго за 8 миллионов евро.
    • Его контракт с клубом истекает в июне.
    • В текущем сезоне игрок провел 24 матча, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:04
    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +9262

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Эту тему надо закрывать.
      Доиграет до конца контракта , скажем - " Спасибо и До свидание ".
      Местным " специалистам " можно успокоится.
      Берегите силы и нервы , мудаки !!!

      0
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      Рейтинг: +426

      Узб@гоеный 5 часов назад

      Был хорошим футболистом до прихода к свиньям.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > Узб@гоеный 5 часов назад

      Мир тоже был прекрасен, пока не появился ты.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24210

      vladimir-7 6 часов назад

      У Жиго почти такая же ситуация как и у Азмуна. Жиго надоели эти свиные отбивные и холодец из свиных ног.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      СуперПАВ9 7 часов назад

      Продовайте его скорее или не ставте в состав

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > СуперПАВ9 7 часов назад

      Нет, расстанемся нормально. Чай не бомжи.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24210

      vladimir-7 > Fusballer 6 часов назад

      Зенит тоже задницу Азмуну целовал, до тех пор
      пока Сердар сам о себе не позаботился о новом
      контракте с Байером, а теперь Зенит придумать
      не может, как нагадить Азмуну.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11571

      Fusballer > vladimir-7 6 часов назад

      Это проблемы Зенита.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > vladimir-7 5 часов назад

      Кто там кому задницу целовал??? Есть инфа что Зюба и явно не целовал)))

      0
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      Рейтинг: +12542

      NewLife 7 часов назад

      Отыграй с честью и в добрый путь !

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata > NewLife 6 часов назад

      Это еще не факт - я это уже не первый год читаю .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8794

      САДЫЧОК 7 часов назад

      Бесполезный игрок ! Последний год , дурака валял , играл хитро , не напрягаясь , часто бросая свою позицию и бегал вперед , для эффекта ! Сейчас , будет занимать чужое место !

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14996

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 7 часов назад

      Правильно !!! - гнать Жиго и Джикию и вместо них пусть Кутепов с Масловым играют !!! ))) До встречи в ФНЛ )))

      3
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      ...
      Рейтинг: +8794

      САДЫЧОК > Persona_non_Grata 7 часов назад

      Ракицкого нужно ! Маслов намного сильнее и по ТТД всяких Джикий

      0
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      Рейтинг: +5659

      R_a_i_n > САДЫЧОК 7 часов назад

      В разных вселенных вроде не живем.

      3
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      Рейтинг: +8794

      САДЫЧОК > R_a_i_n 10 минут назад

      Главное не слушай Матч Тв , этих аналитиков.Читай статистику ТТД и смотри футбол .Вселенная....

      0
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      Рейтинг: +4231

      Блямба 8 часов назад

      И это правильно.
      Юбилейную пьянку нельзя прос.рать..

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