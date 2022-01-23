Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах

Сборная Коморских Островов осталась без вратарей на матч 1/8 финала Кубка Африки против Камеруна. У одного травма, у двоих – коронавирус.

Согласно регламенту турнира, матч не отменят. Коморы сыграют с полевым игроком в воротах.

Среди всей сборной Коморских Островов зафиксировано 12 заражений (включая штаб).

Игра запланирована на завтра, 24 января.

Это 1-й Кубок Африки для Коморских Островов.

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