Коморы сыграют с Камеруном с полевым игроком в воротах

Сборная Коморских Островов осталась без вратарей на матч 1/8 финала Кубка Африки против Камеруна. У одного травма, у двоих – коронавирус.
Согласно регламенту турнира, матч не отменят. Коморы сыграют с полевым игроком в воротах.
- Среди всей сборной Коморских Островов зафиксировано 12 заражений (включая штаб).
- Игра запланирована на завтра, 24 января.
- Это 1-й Кубок Африки для Коморских Островов.
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Источник: ВВС