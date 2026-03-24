Сборная, пропустившая отбор ЧМ-2026, сыграет официальный матч впервые за несколько лет

Сборная Эритреи 25 марта проведет первый официальный матч с 2019 года.

«Красноморские верблюды» сыграют в городе Мекнес в Марокко в отборе на Кубок африканских наций-2027 со сборной Эсватини. Через несколько дней, 31 марта, Эритрея также сыграет ответную игру с Эсватини на выезде. Команда, которую возглавил египетский тренер Хешам Акан Заки, уже прибыла в Марокко. В ее составе 23 игрока, 10 из которых выступает в чемпионате Эритреи, а остальные – легионеры.

Последние официальные матчи Эритрея провела в 2019 году. В сентябре того года команда играла в отборе на ЧМ-2022, а в декабре выступила на Кубке КЕСАФА (чемпионате стран Восточной и Центральной Африки). В январе 2020 года Эритрея провела товарищеский матч с Суданом, после чего сборная на несколько лет прекратила свое существование.

Команда была заявлена на отбор на ЧМ-2026, но отказалась от участия. Официальные лица опасались побега игроков сборной в другие страны.

В мае прошлого года «красноморские верблюды» провели дома две игры с неофициальной сборной Нигера.

Эритрея несколько лет указывается в конце рейтинга ФИФА без места и очков, поскольку уже давно не играла учтенных для него матчей. Международная федерация футбола не засчитывала в него встречи, проведенные «красноморскими верблюдами» после игр отбора ЧМ-2022. Эритрея должна вернуться в рейтинг ФИФА по итогам предстоящих матчей с Эсватини.

Эритрея также много лет игнорировала участие в отборе Кубка африканских наций. Она пропустила 10 последних розыгрышей турнира. В последний раз она выступила в квалификации к Кубку африканских наций-2008 в 2007 году, 19 лет назад.