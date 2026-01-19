Тренер Марокко пристыдил Сенегал за уход с поля

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги оценил поведение сборной Сенегала в финале Кубка Африки (0:1).

Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча. Перед этим сенегальцы уходили в раздевалку в знак протеста на назначенный 11-метровый.

Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.

В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.

«Этим матчем мы опозорили образ Африки. Тренер Сенегала попросил команду покинуть поле… Нужно всегда сохранять достоинство.

Поступок тренера Сенагала не достоин Африки. Это некрасиво, но теперь он имеет право говорить что угодно, ведь он чемпион.

В итоге получился сценарий в стиле Хичкока. Итог досаден для марокканского народа. Вернемся еще сильнее. Это был шанс жизни для некоторых из нас, в том числе для меня», – сказал Реграги.