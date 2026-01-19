Нагучев заявил, что Диас специально не забил пенальти в финале Кубка Африки

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев поделился точкой зрения на события в финале Кубка Африки Сенегал – Марокко (1:0).

Марокканцы упустили трофей, не реализовав пенальти в концовке основного времени матча.

Форвард «Реала» Браим Диас пробил паненкой по центру ворот.

В овертайме Пап Гуйе забил единственный гол в этой встрече.

«Ощущение, что Браим пробил так специально. Они, возможно, о чем-то договорились. Но!

Я не знаю, верно это или нет, но ты один не можешь решать такие вещи и исправлять работу арбитра, по сути, обесценивая труд твоих партнеров и ожидания целой страны. Я бы забил. И никогда бы не признался в той ситуации, как и Анри. Надо думать о своей команде и о своих болельщиках», – написал Нагучев.