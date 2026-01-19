Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане объявил об уходе из сборной Сенегала.

В апреле экс-игроку «Ливерпуля» и «Баварии» исполнится 34 года.

«Кажется, я уже говорил об этом, просто повторяю еще раз. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я остановлюсь на этом.

Думаю, на следующее поколение можно рассчитывать, они справятся со своей задачей, а я буду их 12-м игроком», – сказал Мане.