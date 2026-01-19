Мане завершил карьеру в сборной Сенегала после победы в Кубке Африки

Нападающий «Аль-Насра» Садио Мане объявил об уходе из сборной Сенегала.
В апреле экс-игроку «Ливерпуля» и «Баварии» исполнится 34 года.
«Кажется, я уже говорил об этом, просто повторяю еще раз. Если все пойдет хорошо, даст Бог, я остановлюсь на этом.
Думаю, на следующее поколение можно рассчитывать, они справятся со своей задачей, а я буду их 12-м игроком», – сказал Мане.
- В последнем матче за сборную Садио выиграл Кубок африканских наций.
- В финале Сенегал победил Марокко – 1:0.
- Статистика Мане за национальную команду: 124 матча, 52 гола, 28 ассистов.
Источник: RMC Sport