Роналду возглавил список Forbes для спортсменов в 2025 году

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира на 2025 год.

Его с большим отрывом возглавил нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду. Он заработал за год 275 миллионов долларов. Большая их часть (225 миллионов) пришлась на спортивные выплаты: зарплату, бонусы и призовые. От рекламы и прочих доходов Роналду получил 50 миллионов.

Ближайший преследователь Роналду баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заработал только 156 миллионов долларов.

Форвард «Интер Майами» Лионель Месси занимает в списке пятое место. Всего в топ-50 попали 8 футболистов. Помимо Роналду и Месси это Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Килиан Мбаппе («Реал»), Неймар («Сантос», до января этого года играл за «Аль-Хиляль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал») и Садио Мане («Аль-Наср»).

Список спортсменов с заработками от 100 млн $ и футболистов из топ-50 списка Forbes-2025: