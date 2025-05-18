Роналду возглавил список Forbes для спортсменов в 2025 году

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов мира на 2025 год.
Его с большим отрывом возглавил нападающий «Аль-Насра» португалец Криштиану Роналду. Он заработал за год 275 миллионов долларов. Большая их часть (225 миллионов) пришлась на спортивные выплаты: зарплату, бонусы и призовые. От рекламы и прочих доходов Роналду получил 50 миллионов.
Ближайший преследователь Роналду баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри заработал только 156 миллионов долларов.
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси занимает в списке пятое место. Всего в топ-50 попали 8 футболистов. Помимо Роналду и Месси это Карим Бензема («Аль-Иттихад»), Килиан Мбаппе («Реал»), Неймар («Сантос», до января этого года играл за «Аль-Хиляль»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), Винисиус («Реал») и Садио Мане («Аль-Наср»).
Список спортсменов с заработками от 100 млн $ и футболистов из топ-50 списка Forbes-2025:
- 1. Криштиану Роналду (футбол, Португалия) – 275 млн $ (спортивные заработки: 225 млн $ + иные заработки: 50 млн $);
- 2. Стефен Карри (баскетбол, США) – 156 млн $ (56 млн $ + 100 млн $);
- 3. Тайсон Фьюри (бокс, Великобритания) – 146 млн $ (140 млн $ + 6 млн $);
- 4. Дак Прескотт (американский футбол, США) – 137 млн $ (127 млн $ + 10 млн $);
- 5. Лионель Месси (футбол, Аргентина) – 135 млн $ (60 млн $ + 75 млн $);
- 6. Леброн Джеймс (баскетбол, США) – 133,8 млн $ (48,8 млн $ + 85 млн $);
- 7. Хуан Сото (бейсбол, Доминиканская Республика) – 114 млн $ (109 млн $ + 5 млн $);
- 8. Карим Бензема (футбол, Франция) – 104 млн $ (100 млн $ + 4 млн $);
- 9. Сехэй Отани (бейсбол, Япония) – 102,5 млн $ (2,5 млн $ + 100 млн $);
- 10. Кевин Дюрант (баскетбол, США) – 101,4 млн $ (51,4 млн $ + 50 млн $);
- 11. Александр Усик (бокс, Украина) – 101 млн $ (100 млн $ + 1 млн $);
- 12. Джон Рам (гольф, Испания) – 100 млн $ (90 млн $ + 10 млн $)…
- 16. Килиан Мбаппе (футбол, Франция) – 90 млн $ (70 млн $ + 20 млн $)…
- 25. Неймар (футбол, Бразилия) – 76 млн $ (46 млн $ + 30 млн $)…
- 34. Эрлинг Холанд (футбол, Норвегия) – 62 млн $ (48 млн $ + 14 млн $)…
- 46. Винисиус Жуниор (футбол, Бразилия) – 55 млн $ (40 млн $ + 15 млн $)…
- 48. Садио Мане (футбол, Сенегал) – 54 млн $ (50 млн $ + 4 млн $)…