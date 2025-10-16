Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Американский журнал Forbes определил футболистов с самыми большими доходами за сезон.
Рейтинг снова возглавил Криштиану Роналду, заработавший 280 миллионов долларов.
В топ-10 попали сразу три представителя «Реала» – больше всех.
- Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 280 млн долларов (230 млн в спорте + 50 млн вне спорта);
- Лионель Месси («Интер Майами») – 130 (60+70) млн;
- Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 (100+4) млн;
- Килиан Мбаппе («Реал») – 95 (70+25) млн;
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 80 (60+20) млн;
- Винисиус Жуниор («Реал») – 60 (40+20) млн;
- Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 (35+20) млн;
- Садио Мане («Аль-Наср») – 54 (50+4) млн;
- Джуд Беллингем («Реал») – 44 (29+15) млн;
- Ламин Ямаль («Барселона») – 43 (33+10) млн.
Источник: Forbes