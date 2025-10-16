Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира по версии Forbes

Сегодня, 21:09
9

Американский журнал Forbes определил футболистов с самыми большими доходами за сезон.

Рейтинг снова возглавил Криштиану Роналду, заработавший 280 миллионов долларов.

В топ-10 попали сразу три представителя «Реала» – больше всех.

  1. Криштиану Роналду («Аль-Наср») – 280 млн долларов (230 млн в спорте + 50 млн вне спорта);
  2. Лионель Месси («Интер Майами») – 130 (60+70) млн;
  3. Карим Бензема («Аль-Иттихад») – 104 (100+4) млн;
  4. Килиан Мбаппе («Реал») – 95 (70+25) млн;
  5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 80 (60+20) млн;
  6. Винисиус Жуниор («Реал») – 60 (40+20) млн;
  7. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 55 (35+20) млн;
  8. Садио Мане («Аль-Наср») – 54 (50+4) млн;
  9. Джуд Беллингем («Реал») – 44 (29+15) млн;
  10. Ламин Ямаль («Барселона») – 43 (33+10) млн.

Источник: Forbes
Саудовская Аравия. Премьер-лига США. МЛС Рейтинг Барселона Ливерпуль Манчестер Сити Реал Аль-Иттихад Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Бензема Карим Салах Мохамед Мане Садио Мбаппе Килиан Винисиус Холанд Эрлинг Беллингем Джуд Ямаль Ламин
