Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду стал совладельцем испанского клуба

Сегодня, 12:46

Криштиану Роналду купил 25% акций «Альмерии».

Нападающий «Аль-Насра» приобрел долю в клубе Сегунды через свою структуру CR7 Sports Investments.

Компания сообщила о сделке в официальном заявлении, на которое ссылается Europa Press.

  • «Альмерия» выступает в Сегунде, идя в турнире на 3-м месте. Клубу 36 лет. Высшее достижение – победа в Сегунде в 2022 году. За «Альмерию» выступал спартаковец Срджан Бабич.
  • Роналду выступал в Примере за «Реал». 41-летний португалец провел за мадридцев 438 матчей, забил 450 голов, сделал 131 ассист.
  • На его счету 5 «Золотых мячей». Контракт с саудовским «Аль-Насром» действует до лета 2027 года. Роналду находится на пути к 1000 голов за карьеру.

Еще по теме:
965-й гол Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Нажму»
41-летний Роналду показал фото с голым торсом: «Долголетие не приходит случайно» 1
Хедира предложил Винисиусу взять на себя роль лидера, как Роналду и Месси
Источник: Marca
Испания. Сегунда Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Альмерия Роналду Криштиану
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Орлов раскритиковал «Локомотив»: «При Семине такого бы никогда не произошло»
15:42
Бубнов спрогнозировал две тренерские отставки в РПЛ
15:10
2
Агент объяснил, почему Джикия потерял место в составе «Антальяспора»
14:48
1
ФотоТоп-10 самых дорогих свободных агентов из России
14:24
1
Винисиус побил рекорд Неймара в Лиге чемпионов
14:11
«Очередной косяк Галицкого»: Бубнову не понравился трансфер «Краснодара»
13:59
2
В Португалии подтвердили возможный переход Коутиньо в ЦСКА
13:30
5
Орлов назвал Соболева «поражением» «Зенита»
13:10
2
Появились подтверждения, что за «Зенит» играет безграмотный футболист
13:05
21
Все новости
Все новости
Роналду стал совладельцем испанского клуба
12:46
Сорвался трансфер российского игрока между клубами Сегунды
5 февраля
1
Российский форвард может сменить клуб в Сегунде
22 января
1
Очоа сбежал с переговоров с испанским клубом – ушел выпить кофе и не вернулся
2025.09.03 16:29
Фото«Лас-Пальмас» из Сегунды вернул 2-кратного победителя Лиги чемпионов
2025.07.26 10:35
Российский форвард отметился 5-м результативным действием в Сегунде
2025.05.05 08:38
Российский форвард забил 2-й гол в Сегунде
2025.04.29 15:21
Российский футболист отметился голевым пасом в Сегунде
2025.02.23 14:06
1
Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде
2024.12.22 11:35
«Депортиво» пригласил обладателя «Золотого мяча»
2024.11.04 15:30
1
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
2024.10.21 18:26
Балотелли ведет переговоры с испанским клубом
2024.10.01 14:14
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
2024.09.30 23:00
3
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
2024.09.21 15:15
7
Смородская сравнила Абаскаля с персонажем комедии
2024.09.21 14:29
Реакция Мостового на увольнение Абаскаля из «Гранады»
2024.09.21 12:37
9
«Гранада» объявила об увольнении Абаскаля
2024.09.21 02:42
2
Роналду назвал лучший клуб в истории
2024.09.10 21:08
3
Мостовой посоветовал не следить за карьерой Абаскаля
2024.09.06 10:51
4
Реакция Мостового на антирекорд Абаскаля в Испании: «Не слежу за людьми, которые в футболе по объявлению»
2024.08.31 18:00
2
Абаскаль привел «Гранаду» к антирекорду
2024.08.31 11:51
7
Российский нападающий дебютировал в Сегунде
2024.08.17 20:16
1
Мостовой отреагировал на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину
2024.08.16 21:00
5
Реакция Рианчо на слова Абаскаля про дерьмо и ветчину
2024.08.16 19:19
1
Фото«Дерьмо и ветчина»: «Гранада» проиграла в дебютном матче Абаскаля
2024.08.16 16:48
6
ФотоРоссийский нападающий перешел в клуб Сегунды
2024.07.14 22:26
4
Аленичев ответил, кто сильнее – Месси или Ямаль
2024.07.14 15:41
12
Мостовой: «Я дал рекламу Абаскалю и он подписал контракт с «Гранадой»
2024.06.27 22:33
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 