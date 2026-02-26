Роналду стал совладельцем испанского клуба

Криштиану Роналду купил 25% акций «Альмерии».
Нападающий «Аль-Насра» приобрел долю в клубе Сегунды через свою структуру CR7 Sports Investments.
Компания сообщила о сделке в официальном заявлении, на которое ссылается Europa Press.
- «Альмерия» выступает в Сегунде, идя в турнире на 3-м месте. Клубу 36 лет. Высшее достижение – победа в Сегунде в 2022 году. За «Альмерию» выступал спартаковец Срджан Бабич.
- Роналду выступал в Примере за «Реал». 41-летний португалец провел за мадридцев 438 матчей, забил 450 голов, сделал 131 ассист.
- На его счету 5 «Золотых мячей». Контракт с саудовским «Аль-Насром» действует до лета 2027 года. Роналду находится на пути к 1000 голов за карьеру.
Источник: Marca