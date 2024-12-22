Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде

Форвард «Кордобы» Николай Обольский отметился двумя результативными действиями в гостевом матче 21-го тура Сегунды с «Овьедо».

Россиянин забил гол на 6-й минуте, открыв счет. На 45+5-й минуте при счете 2:1 в пользу «Кордобы» Обольский сделал голевой пас на Тео Зидана. Сын Зинедина Зидана забил мяч, оказавшийся победным. «Кордоба» выиграла встречу со счетом 3:2.

Обольский был заменен на 68-й минуте матча. Для него эти гол и пас стали первыми в составе «Кордобы» в 18-й игре за команду, включая одну встречу в Кубке Испании.

Команда занимает в Сегунде 14-е место с 27 очками после 21 встречи.