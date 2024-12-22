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    Российский нападающий забил свой первый гол в Сегунде

    Форвард «Кордобы» Николай Обольский отметился двумя результативными действиями в гостевом матче 21-го тура Сегунды с «Овьедо».

    Россиянин забил гол на 6-й минуте, открыв счет. На 45+5-й минуте при счете 2:1 в пользу «Кордобы» Обольский сделал голевой пас на Тео Зидана. Сын Зинедина Зидана забил мяч, оказавшийся победным. «Кордоба» выиграла встречу со счетом 3:2.

    Обольский был заменен на 68-й минуте матча. Для него эти гол и пас стали первыми в составе «Кордобы» в 18-й игре за команду, включая одну встречу в Кубке Испании.

    Команда занимает в Сегунде 14-е место с 27 очками после 21 встречи.

    • 27-летний Обольский выступает в Испании с августа 2020 года, но до этого сезона играл в клубах третьего по статусу дивизиона.
    • В июле он перешел в «Кордобу» из «Ибицы» на правах свободного агента.
    • Обольский провел 16 матчей в РПЛ за «Динамо». Также он играл за бело-голубых, «Сочи» и «Нижний Новгород» в Первой лиге.
    • На счету игрока 1 матч и 1 гол за молодежную сборную России.

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    Источник: «Бомбардир»

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