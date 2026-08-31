Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде

Вингер хихонского «Спортинга» Никита Иосифов сделал голевой пас гостевого матча 3-го тура Сегунды с «Тенерифе».

Россиянин на 69-й минуте ассистировал Алехо Сарко. Этот гол оказался единственным, «Спортинг» победил со счетом 1:0.

Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Для 25-летнего вингера это первое голевое действие в составе «Спортинга».