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Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде

31 августа, 10:27

Вингер хихонского «Спортинга» Никита Иосифов сделал голевой пас гостевого матча 3-го тура Сегунды с «Тенерифе».

Россиянин на 69-й минуте ассистировал Алехо Сарко. Этот гол оказался единственным, «Спортинг» победил со счетом 1:0.

Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Для 25-летнего вингера это первое голевое действие в составе «Спортинга».

  • Россиянин перешел в клуб из Хихона в июле на правах свободного агента из словенского «Целе».
  • Ассистом в эти выходные отметился еще один легионер из РФ. Экс-игрок «Зенита» нападающий Станислав Крапухин из «Табора» в домашнем матче 4-го тура Второй лиги Словении с «Брежице» отдал голевой пас на 25-й минуте, а его команда победила со счетом 1:0. Форвард вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.

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Источник: «Бомбардир»
Испания. Сегунда Словения. Первая Лига Спортинг Тенерифе Крапухин Станислав Иосифов Никита
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