Российский вингер сделал 1-й голевой пас в Сегунде

Вингер хихонского «Спортинга» Никита Иосифов сделал голевой пас гостевого матча 3-го тура Сегунды с «Тенерифе».
Россиянин на 69-й минуте ассистировал Алехо Сарко. Этот гол оказался единственным, «Спортинг» победил со счетом 1:0.
Иосифов вышел в стартовом составе и был заменен на 71-й минуте. Для 25-летнего вингера это первое голевое действие в составе «Спортинга».
- Россиянин перешел в клуб из Хихона в июле на правах свободного агента из словенского «Целе».
- Ассистом в эти выходные отметился еще один легионер из РФ. Экс-игрок «Зенита» нападающий Станислав Крапухин из «Табора» в домашнем матче 4-го тура Второй лиги Словении с «Брежице» отдал голевой пас на 25-й минуте, а его команда победила со счетом 1:0. Форвард вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве.
Источник: «Бомбардир»